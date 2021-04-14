Минпросвещения развеяло страхи экспертов перед угрозой цифровизации образования в РФ

Цифровые аватары не заменят учителей в российских школах, а вебинары не придут на смену привычным урокам. Об этом заявили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

По просьбе ФАН в ведомстве прокомментировали озвученные рядом экспертов подозрения во внедрении современных технологий в школьное обучение в соответствии с интересами США и в полном уходе от традиционных форм получения знаний детьми.

Аватары вместо учителей

«Цифровая образовательная среда — элемент всех развитых мировых систем образования. В нее входит высокоскоростной интернет в школах, обеспечение образовательных организаций соответствующей техникой, а также широкий набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения, но не подменяющих собой живое общение с педагогом на уроках», — заверили ФАН в пресс-службе ведомства.

Тема информационной безопасности детей в эпоху цифровизации обсуждалась 12 апреля в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр обратила внимание на положения сразу нескольких официальных документов, которые вызывают опасения экспертного и родительского сообщества в полном переходе обучения в электронный вид.

«Действующий закон об образовании уже допускает образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Причем предусмотрен даже вариант реализации образовательных программ с использованием исключительно — там такое слово есть — только таких механизмов обучения», — сказала в своем выступлении Швабауэр.

Участница конференции процитировала приказ Министерства образования и науки РФ №816 от 23 августа 2017 года. В документе допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагога с обучающимися в аудитории.

Согласно национальному проекту «Образование», к 2024 году во всех субъектах России должна быть внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (ЦОС). Проект развития ЦОС является частью нацпроекта и предполагает, что к 2025 году около шести миллионов детей должны пройти обучение на онлайн-курсах.

Приказ Минцифры России от 18.11.2020 №600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», также упомянутый Анной Швабауэр, определяет долю заданий в электронной форме для учащихся к 2030 году на уровне 70%. При этом последняя версия санитарных правил и норм не предполагает ограничения на использование цифровых технологий в обучении, хотя раньше такие лимиты устанавливались.

Был упомянут и доклад «Будущее образования: глобальная повестка», подготовленный в рамках международного проекта «Глобальный форсайт образования». От России в экспертный совет вошли спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, представители Высшей школы экономики, фонда «Сколково» и других организаций.

Учителя, оценки по итогам семестров и четвертей, текст как «доминирующая форма знаниевой коммуникации» рассматриваются в документе как отмирающие в будущем элементы образования, которым найдутся виртуальные замены, например цифровой аватар педагога, созданный на основе нейросети.

«По шаблонам Пентагона»

Спикеры конференции обратили внимание и на тот факт, что рекомендации по цифровизации в России различных сфер деятельности, включая образование, исходят в том числе от Всемирного банка, что явно не может расцениваться в качестве идей, соответствующих национальным интересам России.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов упомянул прямые указания на стремление сделать Россию зависимой от американских IT-продуктов в документах Пентагона и коммерческий интерес глобальных корпораций к развитию виртуального обучения в нашей стране. А телеведущая Анна Шафран обратила внимание на вред онлайн-обучения для здоровья детей.

«Мы бы не ставили так остро вопрос с электронной школой, если бы ее минусы не уравновешивались какими-то плюсами. Если бы вред здоровью компенсировался бы значительным улучшением качества образования или, наоборот, некоторое падение качества компенсировалось бы резким уменьшением числа сопутствующих болезней. Или если бы все эти минусу позволяли нам создать суверенную стабильную образовательную систему, которая не зависит от внешнеполитической ситуации, — выразила свою точку зрения присутствовавшая на конференции Шафран. — Но ведь нет: электронная школа губит здоровье — это медицинский факт, резко ухудшает качество образования и, наконец, заставляет наших детей де-факто учиться по шаблонам Пентагона. Это зачем и кому нужно?»

Присутствовавшая на конференции председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская в интервью ФАН пояснила причины настороженного отношения многих специалистов к активно развивающемуся тренду на цифровизацию в школах.

«На данный момент эксперименты по цифровизации образовательного процесса запущены в российских школах без широкого экспертного обсуждения. Не учитывается мнение родительской общественности. При этом существует целый ряд исследований о негативном влиянии гаджетов и цифровых платформ на физическое и психоэмоциональное здоровье школьников. В том числе из-за дистанционного образования, как сообщал Роспотребнадзор, выросло число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем», — рассказала Мильская.

Собеседница ФАН отметила, что активное финансирование «цифровых» реформ отодвигает решение других актуальных проблем в российском образовании — недостаточную материально-техническую базу школ, низкие зарплаты учителей в отдельных регионах, разрозненные стандарты обучения.

«Бездумное внедрение технологий, цифровизация ради цифровизации может привести к разрушению полноценной системы образования в России и поставить под угрозу здоровье наших детей и будущее нашей страны», — добавила Мильская.

Живого учителя никто не заменит

При этом не все эксперты оказались настроенными однозначно против внедрения цифровых технологий.

«Цифровые технологии входят в нашу жизнь, здесь нужно говорить именно о цифровой культуре. То, что цифровизация заменит живого учителя, это исключено. Я бы хотела напомнить, что все-таки на сегодня внесены изменения в закон об образовании, которые вернули в него тему воспитания. А воспитание все-таки в первую очередь осуществляется за счет взаимодействия ребенка и взрослого. Но информационные технологии могут и должны использоваться в современном образовании», — рассказала в интервью ФАН директор Центра изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

В качестве примера эксперт привела недавно прошедшие в школах всей России уроки, посвященные полету Юрия Гагарина в космос, где рассказы учителей о запущенной Советским Союзом космической эре человечества могли бы успешно дополнить мультимедиа-материалы и цифровые технологии.

«Я бы не говорила об ограничениях, просто ко всему нужно подходить с позиций здравого смысла. Цифровые технологии должны быть дополнением к учебной деятельности и помогать не отставать от учебного процесса детям, которые заболели. В детстве мы просто пропускали уроки, но через какое-то время любой ученик сможет подключиться и не пропускать занятия. Это замечательная опция по использованию цифровых наработок», — добавила собеседница ФАН.

Не вытеснение, а дополнение

Пресс-служба Министерства просвещения России в направленном ФАН ответе подчеркнула, что планируется совместное существование двух взаимодополняемых форматов — очного и дистанционного. При этом авторами образовательных программ и обучающих материалов, по информации Минпросвещения, выступают вовсе не зарубежные специалисты глобальных корпораций или госструктур США, а опытные российские педагоги.

«Очное обучение не планируется заменять дистанционным. Речь идет о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ, например материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны», — отметили в пресс-службе ведомства.

Развитие цифровых технологий в образовании, по информации Министерства просвещения, позволит повысить доступность обучения для ребят в отдаленных регионах России и маленьких пациентов стационаров, проходящих длительное лечение, а также во время всплесков сезонной заболеваемости.

«Занятия в школе и живое общение с педагогом — неизменная часть отечественной образовательной системы», — подчеркнули в пресс-службе.

В числе преимуществ внедрения IT-продуктов в образовательный процесс называются доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе и к набору образовательных сайтов и сервисов для расширения и углубления предметных знаний; возможности видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий; автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами. Однако необходимость продолжения дискуссии, общения оппонентов и совместного поиска ответов на вопросы, как показала прошедшая конференция, остается актуальной.