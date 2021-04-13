Канада опередила США по количеству заражений коронавирусом

Оттава, 13 апреля. Впервые с начала пандемии Канада опередила США по суточному числу зараженных на душу населения, сообщает издание Bloomberg.

В последние семь дней в Канаде регистрируют примерно 22 случая заболевания COVID-19 на 100 тысяч человек. Хуже всего обстоят дела в провинции Онтарио, особенно в Торонто, где загруженность в медицинских учреждений стремительно растет.

«Это худший период с начала пандемии. Все отделения интенсивной терапии полностью загружены», — отметил исполнительный директор Университета по вопросам здравоохранения Кевин Смит.

В большинстве городов Онтарио власти отменили срочные операции впервые с марта 2020 года. Пациенты, страдающие онкологическими, сердечными и другими заболеваниями, вынуждены ждать проведения операций, так как отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) заняты зараженными COVID-19. Детская больница Торонто открыла отделение для лечения коронавируса.

«Когда детская больница предоставляет ОРИТ для взрослых пациентов, становится очевидно, что страна переживает сложный период пандемии», — заявила глава здравоохранения Торонто Эйлин де Вилла.

12 апреля в Торонто зарегистрировали 1296 случаев заражения. По прогнозам сотрудников здравоохранения, к концу месяца данный показатель вырастет до 2500 в день. Примерно 1300 пациентов были перемещены в другие провинции Канады на лечение — мест в больницах не хватает.

В медицинских учреждениях также не хватает тоцилизумаба, лекарства от рака, которое существенно помогло при лечении COVID-19. Скоро многие больницы исчерпают свои запасы аппаратов для экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также заканчиваются свободные системы вентиляции легких.

11 апреля премьер-министр Онтарио Дуг Форд был вынужден закрыть школы и обеспечить дистанционный режим обучения до тех пор, пока показатели не улучшатся. Ситуация в Онтарио усугубляется нехваткой вакцин, опасениями по поводу неэффективности препарата AstraZeneca и более высокой контагиозностью новых штаммов коронавируса.

При этом усиление карантинных мер ведет к росту напряженности в обществе. 10–11 апреля прошли мирные протесты граждан против новых ограничений. Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

«Это невероятно сложное время для страны. Я считаю, что сейчас нельзя несерьезно относиться к ситуации и расслабляться. Потом мы пожалеем, если не предпримем нужных мер», — отметил директор Канадской федерации независимых предприятий Райан Маллоу.

В настоящее время Канада переживает вторую волну заражений коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 10 859 новых случаев. Всего в стране заболели COVID-19 1,07 млн человек, из них умерли 23,3 тысячи.