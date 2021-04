Канада опередила США по количеству заражений коронавирусом

Оттава, 13 апреля. Впервые с начала пандемии Канада опередила США по суточному числу зараженных на душу населения, сообщает издание Bloomberg.

В последние семь дней в Канаде регистрируют примерно 22 случая заболевания COVID-19 на 100 тысяч человек. Хуже всего обстоят дела в провинции Онтарио, особенно в Торонто, где загруженность в медицинских учреждений стремительно растет.

В большинстве городов Онтарио власти отменили срочные операции впервые с марта 2020 года. Пациенты, страдающие онкологическими, сердечными и другими заболеваниями, вынуждены ждать проведения операций, так как отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) заняты зараженными COVID-19. Детская больница Торонто открыла отделение для лечения коронавируса.

12 апреля в Торонто зарегистрировали 1296 случаев заражения. По прогнозам сотрудников здравоохранения, к концу месяца данный показатель вырастет до 2500 в день. Примерно 1300 пациентов были перемещены в другие провинции Канады на лечение — мест в больницах не хватает.

В медицинских учреждениях также не хватает тоцилизумаба, лекарства от рака, которое существенно помогло при лечении COVID-19. Скоро многие больницы исчерпают свои запасы аппаратов для экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также заканчиваются свободные системы вентиляции легких.

11 апреля премьер-министр Онтарио Дуг Форд был вынужден закрыть школы и обеспечить дистанционный режим обучения до тех пор, пока показатели не улучшатся. Ситуация в Онтарио усугубляется нехваткой вакцин, опасениями по поводу неэффективности препарата AstraZeneca и более высокой контагиозностью новых штаммов коронавируса.

