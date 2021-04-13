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«Мы не потерпим диктат»: в правительстве ЦАР раскритиковали работу миссии ООН
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков
Весь мир

«Мы не потерпим диктат»: в правительстве ЦАР раскритиковали работу миссии ООН

Министр Генерального секретариата правительства ЦАР считает, что миротворческая миссия ООН должна покинуть страну, поскольку не выполняет основных функций.

Банги, 13 апреля. Министр Генерального секретариата правительства ЦАР Максим Балалу раскритиковал деятельность многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай.

Глава ведомства считает, что «голубые каски» не принесли мир стране и даже напротив: делают все, чтобы в Центральноафриканской Республике продолжался конфликт. В частности, это проявляется в попытках Ндиай посадить за стол переговоров власти ЦАР и боевиков.

«Если Ндиай думает, что миссия миротворцев состоит в том, чтобы позволить вооруженным группировкам и дальше мешать законному правительству обеспечивать защиту граждан и развивать экономику, то я решительно заявляю, что для МИНУСКА больше нет места в Центральноафриканской Республике», — прокомментировал Максим Балалу.

Министр обусловил вывод миротворцев из ЦАР еще одной причиной. Балалу отметил, что вместо того, чтобы укреплять боеспособность центральноафриканской армии, как это делают российские инструкторы, ООН лишь увеличивает численность собственного контингента в республике. Однако «голубые каски» не показывают эффективности в борьбе с бандитами.

«Силовая операция против боевиков, которую осуществляет армия ЦАР при поддержке российских и руандийских союзников, делает бессмысленным пребывание МИНУСКА в стране и проливает свет на настоящий заговор против нашего народа. Как суверенное государство, мы никогда больше не потерпим чей-либо диктат», — констатировал Балалу.

Критика миротворческой миссии ООН в ЦАР также регулярно звучит и от рядовых граждан страны. Люди обвиняют миротворцев в сотрудничестве с боевиками, расхищении ценных природных ресурсов государства и неисполнении прямых обязанностей по защите мирных жителей от бандитов.

Центральноафриканская армия близка к полной ликвидации оставшихся боевиков. На фоне этого, по словам писателя и военного обозревателя Алексея Суконкина, МИНУСКА пытается сохранить источники финансирования и свое присутствие в республике любыми путями.

оон африка цар
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