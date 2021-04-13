Прага, 13 апреля. Чешские дипломаты вспомнили понятие «русский сапог» и неожиданно решили с барского плеча щедро одарить провалившееся из-за отмены украинского финансирования русофобское СМИ, сообщает «ПолитНавигатор».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR сообщил появившийся там беглый пропагандист-русофоб Айдер Муждабаев, объявленный в розыск в РФ.

«Посольство Чешской Республики решило оказать материальную помощь телеканалу ATR. И я очень благодарен чехам, если была бы возможность, попросил бы вывести флаг Чехии на большой экран. Потому что это — поступок достойный, и Чехия как страна сама на себе когда-то познала русский сапог на своих улицах. Видимо, люди, которые это помнят, и работают в посольстве Чешской Республики, я им за это страшно благодарен, и благодарю от всего коллектива», — указал пропагандист.

По мнению Муждабаева, если бы все государства-члены Евросоюза не только выполняли, но и поддерживали ту самую резолюцию Европарламента по ATR, то, им, как он выразился, было бы проще выживать в любых, даже самых сложных условиях.

Русофоб также отметил, что такой вариант устроил бы многих, так как в этом случае ослабла бы зависимость от умонастроений в «разных слоях торта» украинской власти.

«Здесь красное, здесь белое, непонятно, кто следующий. Я так понимаю, флаг Чехии не получается у нас показать по техническим причинам, но будем считать, что мы сидим с флагом Чехии»,— пояснил пропагандист.

Ранее сообщалось, как в Чехии был уволен министр здравоохранения. На место Яна Блатны премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назначил главврача одной из пражских больниц.