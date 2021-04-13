Витязева сравнила появление Гончаренко на «Дожде» с интервью со скопинским маньяком

У некоторых СМИ и журналистов напрочь отсутствует «чувство брезгливости» — они готовы приглашать к разговору не просто преступников, а еще и отъявленных маньяков. Такое мнение в интервью ФАН высказала корреспондент издания News Front Юлия Витязева.

Ранее в эфире телеканала «Дождь» появился подозреваемый в участии в сожжении 2 мая 2014 года русских жителей Одессы в Доме профсоюзов на Куликовом поле депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Ведущий Павел Лобков сделал его героем выпуска своей программы, посвященной усилению напряженности в Донбассе. Гончаренко высказал ряд порочащих РФ заявлений, в частности, обвинил ее в провокациях на границе с Украиной.

«У него нет никаких принципов, — заявила Витязева. — Раньше, еще во время президентства Виктора Януковича, он состоял в «Партии Регионов», бегал с георгиевской ленточкой и бил себя пяткой в грудь на 9 Мая. Потом ветер поменялся, политическая конъектура изменилась, и он записался в националисты, приткнувшись к Петру Порошенко».

Журналистка припомнила Гончаренко его поездку во время «Крымской весны» на полуостров, где тот пытался переубедить местных жителей голосовать против воссоединения с Россией.

«Это человек без убеждений, без взглядов, без ничего вообще, — заявила корреспондент издания News Front. — У меня язык не поворачивается назвать его человеком. И когда он появляется в эфире «Дождя» и «Эха Москвы» — СМИ, которые народ, собрав всю свою толерантность в кулак, еле терпит (мнение Витязевой. — Прим. ФАН) — это становится плевком в лицо каждому из нас и порочит память тех десятков мучеников, которые были сожжены в одесском Доме Профсоюзов».

Собеседница ФАН сравнила ситуацию, в которую попал Павел Лобков, пригласив в свою передачу Гончаренко, с той, в которой оказалась Ксения Собчак, взявшая интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

«Помню, как она оправдывалась, заявляя, что ни один журналист не упустит шанса взять интервью у такой одиозной личности, — заметила Витязева. — Лобков, видимо, тоже так считает, только его «герой» куда отвратительнее. Почему каждой сволочи предоставляется площадка для высказывания? И в связи с этим мне хочется обратиться к «Дождю»: если вы строите из себя такое все из себя независимое медиа, то почему за последние семь лет вы ни разу не дали высказаться другой стороне, не разделяющей ваши взгляды на политическую повестку? Где у вас хоть однажды были представители Донбасса, которые действительно могли бы представить альтернативную точку зрения?»

Журналистка подчеркнула, что на беспутстве, которое демонстрируют авторы «Дождя», канал во многом «сделал свою карьеру». По ее словам, в те редкие дни, когда она случайно попадает на Youtube-эфиры этого СМИ, она ужасается тому, что говорят его ведущие.

«Дождь» можно уже с полным правом отнести к категории «помоечных» медиа, — поделилась своим мнением Витязева. — Ни один уважающий себя человек (кроме таких, как я, которым приходится через силу изучать подобного рода контент по долгу службы) не станет это смотреть. У таких медиа напрочь отсутствует даже минимальный «порог брезгливости»: если бы они имели возможность пригласить в эфир Гитлера и спросить его, каково ему было жечь евреев в печи, они бы это сделали».

Ранее по той же теме ФАН взял интервью у политолога и телеведущего Сергея Михеева, который заявил, что «Дождь» уже давно зарекомендовал себя в качестве «пятой колонны».