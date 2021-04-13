Россия отвечает на угрозы НАТО укреплением границ. События дня. ФАН-ТВ

Россия перебросила военные силы к западным границам
На фоне гиперактивности НАТО у российских границ Минобороны укрепило рубежи страны. На Запад для проведения учений стянуты военные силы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в Североморске.
«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны», — заявил Шойгу.
Сергей Шойгу добавил, что была проведена внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов. По словам главы Минобороны, эти меры — ответ на угрозу России со стороны Североатлантического альянса, который, не видя бревна в собственном глазу, обвиняет Москву в мнимой «агрессии». В последние три года милитаристский блок открыто играет мускулами у наших границ, в разы увеличив интенсивность воздушной и морской разведки и численность американских военных в Европе.
Пекин намерен сотрудничать с Москвой в космосе
Братья навек: Китай намерен наращивать сотрудничество с Россией в космической сфере. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат отметил, что Пекин выступает за скорейшее проведение переговоров о контроле над вооружениями в космосе на основе совместного с Москвой проекта.
«Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», — сказал Чжао Лицзянь на брифинге.
Этой весной Россия подписала с Китаем сразу два соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны. В рамках проекта страны совместно разработают дорожную карту создания лунной станции, будут тесно взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу. Поднебесная уже поразила планету своей амбициозной космической программой, отправив на зависть американцам к естественному спутнику Земли свой уникальный космический аппарат.
Москва и Тегеран создадут информационно-культурные центры
Иран и Россия откроют информационно-культурные центры. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в Тегеране главой нашего МИД Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Лавров отметил, что в России будут рады возможности познакомиться с древней самобытной иранской культурой. В свою очередь и в ближневосточной стране наблюдается растущий интерес «к языку, культуре, традициям нашей многонациональной, многоконфессиональной страны». Министр иностранных дел России прибыл в Тегеран с рабочим визитом, где провел ряд встреч, в том числе с президентом республики Хасаном Рухани. Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и подходах к региональной проблематике, включая обстановку в Сирии, Йемене, Афганистане и зоне Персидского залива.