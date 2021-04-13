Россия отвечает на угрозы НАТО укреплением границ. События дня. ФАН-ТВ

Россия перебросила военные силы к западным границам

На фоне гиперактивности НАТО у российских границ Минобороны укрепило рубежи страны. На Запад для проведения учений стянуты военные силы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в Североморске.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны», — заявил Шойгу.

Сергей Шойгу добавил, что была проведена внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов. По словам главы Минобороны, эти меры — ответ на угрозу России со стороны Североатлантического альянса, который, не видя бревна в собственном глазу, обвиняет Москву в мнимой «агрессии». В последние три года милитаристский блок открыто играет мускулами у наших границ, в разы увеличив интенсивность воздушной и морской разведки и численность американских военных в Европе.