Песков объяснил отсутствие масок у Путина и Терешковой в Энгельсе

Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин и депутат Госдумы Валентина Терешкова не надевали медицинские маски в ходе визита в Энгельс, поскольку находились на открытом воздухе.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал фотографию, на которой Путин и Терешкова без масок посетили мероприятия в Энгельсе, посвященные Дню космонавтики.

«Нет, это абсолютно не значит (что масочный режим закончился — Прим. ред.). Согласитесь, что они не были в местах массовых скоплений людей, они были на открытом воздухе, эпоха масок не закончилась, именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнял, что Путин сам сообщит о сделанной прививке вторым компонентом вакцины от COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее представитель Кремля заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Российской Федерации гораздо спокойнее, чем в соседних государствах.