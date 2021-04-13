Минобороны РФ готовит военнослужащих к работе с новыми ЗРК С-500 «Прометей»

Москва, 13 апреля. В России в ближайшее время завершится обучение кадров, необходимых для работы новой зенитной ракетной системы С-500 «Прометей».

Источник в Минобороны РФ сообщил «Известиям», что оборонное ведомство готовит военнослужащих как на базе военных учебных заведений, так и в учебном центре зенитно-ракетных войск в Гатчине.

Отмечается, что сформированные расчеты будут тренироваться на первых произведенных образцах С-500 как единые воинские коллективы. После отработки учебных задач на новой технике подразделения направят в строевые части для несения службы.

Ранее китайские аналитики заявили, что ЗРК С-500 «Прометей» является самым мощным в мире. По их словам, он станет ключевым звеном в оборонительной системе России. Они также призвали не забывать о комплексах С-400, которые пользуются популярностью на мировом рынке вооружений, передает RT.