Питомцы ишимского зоопарка переедут в новые вольеры

Тюмень, 13 апреля. Новые вольеры смогут принять животных ишимского зоопарка «Ноев ковчег» и конного клуба «Кентавр» в конце мая, сообщила директор учреждений Евгения Пшеничникова.

Евгения рассказала, что для новоселья осталось только возвести уличные вольеры и забетонировать пол. Это станет возможным спустя две недели, когда дорожная грязь подсохнет и к зоопарку сможет проехать машина с бетоном. В конюшне уже выставили денники, а в теплом манеже установили окно размером 30 квадратных метров.

В мае сотрудники займутся благоустройством территории и подготовят ее к приему животных. К переезду готовятся лошади, пони, верблюд, осел, пара павлинов, кролики, норка, лиса, сова, нутрия, носуха, ежик, фазаны, журавль и улитка.

Сотрудники красноярского зоопарка устроили праздник для выдр, сообщал ФАН. Им принесли различные мясные блюда, мама-выдра полакомилась сама и покормила маленького сына.