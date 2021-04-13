Экономисты ВШЭ сообщили о риске сокращения получателей страховой пенсии в РФ

Москва, 13 апреля. Рост неформальной занятости в России и низкие зарплаты вместе с повышением требований к трудовому стажу создает риск сужения охвата обязательного пенсионного страхования.

Такие выводы сделали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). По их мнению, часть вызовов, связанная с рынком труда, находится за рамками пенсионной системы и не может быть решена ее инструментами. Экономисты считают, что число граждан, которые не смогут претендовать на страховую пенсию по старости, может вырасти.

Таким образом, возникают риски для достижения национальной цели по сокращению бедности, отмечают специалисты. С другой стороны, данная ситуация противоречит высоким ожиданиям населения, что государство должно создавать условия для предотвращения бедности среди групп населения старшего возраста, передает ТАСС.

Депутат Госдумы Олег Шеин ранее озвучил способ повысить пенсии без увеличения страховых взносов. По его словам, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) необходимо ликвидировать «серый» и «черный» рынки труда. Парламентарий уточнил, что из-за неформальной занятости населения ПФР недополучает около 2,5 трлн рублей ежегодно.