Москва, 13 апреля. Проводимая США на Украине политика завела в тупик американских экспертов, которые решили сравнить военный потенциал Москвы и Киева, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Аналитики журнала Forbes ранее сообщили, что ВКС России выйдет победителем из схватки с ВВС Украины в случае реального воздушного боя. Они объяснили этом тем, что украинский боевой авиапарк находится в плачевном состоянии.

«В распоряжении ВВС Украины нет ни одного самолета, которому было бы меньше 30 лет. Многие боевые единицы старше 40 лет, а некоторые перешагнули отметку в 50 лет», — заявили аналитики.

Хатылев согласен с мнением, что Украина не заботится о своих самолетах и практически не занимается их обслуживанием, передают Nation News.

«На Украине это все делается варварски, все брошено на каких-то аэродромах и базах», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что в стране нет квалифицированных кадров — летчики, которые служили во времена СССР, уехали за рубеж. Эксперт подчеркнул, что американцы сравнили силы России и Украины, потому что сами «находятся не в лучшем моменте своего развития», а позиция, которую занимает администрация США по Украине — тупиковая.

Ранее телеканал RT сообщал, что Украина мечтает о господстве в воздухе. Представители Киева активно ведут переговоры с разными странами о поставках новых вооружений и военной техники, в том числе истребителей для ВВС.