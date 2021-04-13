Герой Райана Рейнольдса пытается уйти в отпуск в трейлере «Телохранителя жены киллера»

Лос-Анджелес, 13 апреля. Трейлер сиквела комедийного боевика «Телохранитель киллера» появился в Сети. В ролике герой актера Райана Рейнольдса пытается уйти в отпуск.

Новый фильм, получивший название «Телохранитель жены киллера», начнут показывать в кинотеатрах 16 июня. Если верить трейлеру, по сюжету телохранитель Майкл Брайс, которого играет Рейнольдс, обращается к психотерапевту и получает рекомендацию отдохнуть на тихом курорте. Однако отпуск героя проваливается, поскольку его находит Соня — жена киллера Дариуса Кинкейда.

Наемного убийцу, как и в первой части, сыграет Сэмюэль Л. Джексон. Роль его супруги досталась Сальме Хайек. Также в сиквеле появятся Морган Фриман и Антонио Бандерас.

Райан Рейнольдс ранее раскрыл первоначальный замысел сценаристов третьей части комедийного боевика «Дэдпул». По словам актера, картина задумывалась как роуд-муви с участием главного героя и Росомахи.