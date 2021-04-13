ФСИН отчиталась о состоянии Навального после медицинского обследования

Москва, 13 апреля. Осужденный блогер Алексей Навальный прошел полное медобследование, у него не выявлен ни коронавирус, ни туберкулез, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Состояние основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) оценивается как удовлетворительное. Навальный прошел плановое обследование, а также клинико-лабораторные и диагностические исследования.

«По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное», — говорится в сообщении ведомства.

Алексей Навальный объявил голодовку с требованием пустить к нему «приглашенного врача», сообщало Федеральное агентство новостей. Московский блогер жаловался на «боли в спине», а также заявлял, что «не может наступать на одну ногу».