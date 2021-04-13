Асад отправил в отставку главу ЦБ Сирии

Дамаск, 13 апреля. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад отправил в отставку главу Центрального банка страны Хазема Карфула.

Сирийский президент подписал указ, согласно которому председатель финансового регулятора освобождается от занимаемой им должности. Официальные причины отставки Карфула пока не названы. Кроме того, преемник чиновника на посту главы ЦБ пока также не назван.

Отставка Карфула произошла на фоне затяжного экономического кризиса в Сирии, спровоцированного не только войной на территории страны, но и разрушительными экономическими санкциями Запада. Ограничительные меры, введенные в отношении САР, ударили не только по политической верхушке и промышленному сектору страны, но и по обычным гражданам.

Наиболее показательным примером является так называемый «акт Цезаря», который власти США называют законом «О защите гражданского населения Сирии». Документ, вступивший в силу летом 2020 года усугубил проблемы с курсом сирийской лиры, а также спровоцировал очередной скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости в стране.