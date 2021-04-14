Стало известно, кто стал ключевым свидетелем в деле дочери Баталова

Татьяна Воронова, проходящая по делу о наследстве актера Алексея Баталова, стала ключевым свидетелем в судебном разбирательстве по договору ренты, который был заключен с Натальей Дрожжиной. Она фигурирует как «разоблачительница» пары Дрожжина-Цивин. ФАН от источника, близкого к семье, узнал, кто эта женщина.

«При жизни Алексей Баталов очень любил возиться в гараже со своей машиной, у него был сосед по гаражу, с которым он общался, обсуждал машину. Татьяна Воронова — невестка этого человека. Так что ни о какой 25-летней дружбе речи нет — знакомство. Они периодически приходили в гости к Баталовым, поздравляли с праздниками, именинами», — говорит источник.

Михаил Цивин подтвердил ФАН, что эти люди периодически пересекались с Баталовыми, приходили к ним в гости. Сами Дрожжина и Цивин тоже были знакомы, но не дружили — на тот момент даже не знали даже фамилий друг друга.

«Когда нас вызвала Гитана Аркадьевна и в грубой форме потребовала все документы и доверенности, хотя у нее были все копии на руках, у нее как раз сидели Марианна (свекровь Вороновой. — Прим. ФАН) и эта Воронова. 12 лет все было нормально и вдруг перестало. Ну а дальше вы все знаете», — подтвердил Михаил Семенович.

Именно Татьяна Воронова сейчас является главной обвинительницей семьи Дрожжина-Цивин и правой рукой Баталовых. По словам Михаила Цивина, до этого она не оказывала семье никакой помощи: похороны, памятник, обустройство дачи (из нее вдова актера планировала сделать дом ветеранов сцены) лежали на Цивине и Дрожжиной.

Напомним, в Замоскворецком районном суде начались слушания по двум искам — иску Натальи Дрожжиной о расторжении договора пожизненной ренты с Марией Баталовой и иску первого заместителя прокурора Центрального административного округа Москвы в интересах Марии Баталовой о признании договора ренты недействительным.

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