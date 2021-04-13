Ведущий Норкин «взорвал» зал анекдотом о приключениях русского и чукчи на охоте

Москва, 13 апреля. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей программы «Место встречи» анекдотом про чукчу и медведя.

Эфир передачи на телеканале НТВ был посвящен позициям России от Запада в технологической сфере. Кроме того, эксперты высказались на тему кибератак в интернете. Самой интересной стала дискуссия политологов Антона Хащенко и Виктора Олевича, переросшая в перепалку. В ходе беседы эксперты внезапно стали обращаться друг к другу, как к друзьям — Антоша и Витя, что развеселило Норкина.

В конце программы телеведущий рассказал анекдот про русского, чукчу и охоту на медведя.

«Русский к чукче приходит и приглашает на охоту. Чукча говорит: «Ты знаешь, у нас надо быстро бегать, метко стрелять и думать, чтобы быть хорошим охотником». Русский согласился, они пошли на охоту и встретили медведя. Чукча развернулся в сторону дома и бежит. Русский сначала побежал за ним, а потом подумал: «Что я бегу, у меня же есть ружье!», и убил медведя. «Чукча ему в ответ: «Вижу, что бегаешь ты быстро, метко стреляешь, а думаешь плохо. Зачем ты медведя убил? Кто его теперь до яранги дотащит?»» — пошутил Норкин.

Зрители со смехом отреагировали на шутку, рассказанную телеведущим. Ранее Норкин привел в восторг зрительный зал идеальным анекдотом о «приключениях» блогера Алексея Навального в тюрьме.