Россиянам рассказали о нюансах открытия вклада в банке

Москва, 13 апреля. При открытии депозита необходимо быть внимательным. Кредитные организации повышают процент по вкладам, однако за этим могут скрываться подводные камни.

Предыдущий год продемонстрировал серьезный отток сбережений россиян из традиционных вкладов в банках. Согласно статистике Национального рейтингового агентства, жители России сняли порядка 1,5 трлн рублей в течение десяти месяцев 2020 года. Об этом пишет газета «Аргументы и Факты».

Банки ярко выделяют те проценты, под которые можно сохранить деньги при открытии вклада, однако мелким шрифтом, зачастую, прописываются те условия, которые совсем не обозначаются в рекламе.

Следует иметь в виду, что когда вам предлагают вклад, где ставка значительно выше, чем в среднем по рынку, то стоит внимательнее изучить условия договора, так как ни одна финансовая организация не станет работать себе в убыток — обеспечивать процент по вкладу выше ключевой ставки, установленной Центробанком, это невыгодно. Банки рассчитывают на то, что граждане уделят внимание высокому проценту, а условия читать не станут, поэтому всегда старайтесь тщательно ознакомляться с бумагами, которые подписываете.

Концепцию внедрения новой формы денег — цифровой национальной валюты представили в ходе пресс-конференции Центрального банка Российской Федерации.