Магазин заплатит 700 тыс. рублей волгоградцу за дефектный полотенцесушитель

Волгоград, 13 апреля. Волгоградец выиграл суд у магазина, где купил некачественный полотенцесушитель. Покупателю должны выплатить компенсацию в размере 700 тыс. рублей.

Мужчина купил полотенцесушитель, из-за которого в квартире произошел потоп. Волгоградец требовал магазин вернуть деньги и компенсировать причиненный ущерб, но получил лишь 5 тыс. рублей за само неисправное устройство. Тогда потерпевший обратился в суд.

Экспертиза определила, что покупателю был нанесен ущерб в размере 478 тыс. рублей. Суд первой инстанции отказал в иске покупателю, тогда он обжаловал решение.

Волгоградский областной суд не согласился с выводами районного суда и с предпринимателя в пользу истца взыскали материальный ущерб в размере 478 780 руб., штраф — 239 390 руб. и расходы на оценку — 4099 руб.