ЮАР пожертвовала ЦАР мотоциклы в рамках программы национального примирения

Банги, 13 апреля. Посольство ЮАР в Центральноафриканской Республике передало пожертвование Министерству гуманитарной деятельности и национального примирения в ЦАР в виде 12 мотоциклов, 60 мегафонов и 100 свистков.

В торжественной церемонии приняли участие посол ЮАР Бонисва Рамалебана и министр гуманитарной деятельности ЦАР Вирджиния Байкуа. Мероприятие проходило в Банги. Передача технических средств состоялась в рамках проекта поддержки и развития потенциала местных комитетов по примирению в ЦАР (CLPR).

Ранее в столице государства прошла встреча официального представителя России в африканской стране Владимира Титоренко и главы Министерства животноводства республики Хасана Буба. Основной темой переговоров стали совместные проекты в области сельского хозяйства, включая скотоводство.