Вопрос повышения базовой ставки изучают в Банке России

Москва, 13 апреля. Центральный банк России рассматривает вариант повышения ключевой процентной ставки. Соответствующей информацией поделился замглавы регулятора Кирилл Тремасов.

Ключевая ставка была повышена Банком России до 4,5% на заседании совета директоров в марте. До этого момента процент находился на рекордно низком значении в 4,25%. Следующее заседание ЦБ запланировано на 23 апреля.

«Тот факт, что мы возвращаемся к своему потенциалу, заставляет нас задуматься о том, что денежно-кредитная политика должна двигаться в сторону нейтральной», — отметил Тремасов.

В июле прошлого года Центробанк определил новый нейтральный диапазон ставки на уровне 5–6%. Однако регулятор пока не планирует пересматривать коридор, передает «Финам».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко ранее сообщил, что Центробанк предпримет еще один шаг по ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшие четыре месяца. По его словам, вероятность такого сценария составляет 60–70%.