Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сети влияния

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

В конце февраля международные издания сообщили о намерении Турции построить космодром в рамках национальной космической программы, рассчитанной на ближайшие десять лет. Однако не на территории республики, а в Африке. Президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал амбициозный план — добраться до Луны через Сомали.

В рамках проекта «Сети влияния» международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему политически нестабильное Сомали, где действует экстремистская группировка «Аш-Шабаб», стало ключевым звеном турецкой космической программы.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Италия, Великобритания и Эфиопия колонизовали Сомали в XIX веке. Тогда африканцы закупали оружие у Османской империи, чтобы освободить нацию от «христианских захватчиков». В 1960 году разделенные на колонии территории страны снова объединились.

Сомали превратилось в независимую республику под гражданским правительством. В 1998 году экс-министр иностранных дел Турции Исмаил Джем всенародно объявил «политику открытости» в отношении Африки. Республика без вопросов со стороны международного сообщества приступила к расширению гуманитарного, экономического и политического присутствия, в том числе и в Сомали.

В африканской стране продолжалась гражданская война, поэтому только в 2011 году занимавший тогда пост премьера Реджеп Тайип Эрдоган посетил Могадишо. До этого на протяжении 20 лет в Сомали не приезжал ни один турецкий представитель столь высокого ранга.

Анкара под предлогом гуманитарной помощи выделила Могадишо более 200 миллионов долларов, поскольку в стране царил период сильной засухи. Инициатива фактически заложила фундамент для дальнейшего укрепления связей между двумя государствами.

Взаимодействовать с сомалийцев начали также врачи Турецкого Красного Полумесяца и экономисты республиканского агентства по сотрудничеству и координации (TİKA). Анкара выделяла все больше денег. В африканской стране построили школы и больницы, а также восстановили международный аэропорт Аден Адде в Могадишо.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

В 2012 году Turkish Airlines стала первой неафриканской авиакомпанией, самолет которой прилетел в Сомали. Регулярное авиасообщение между Анкарой и Могадишо не только соединило государство с остальным миром, но и поспособствовало повышению престижа Турции среди местных жителей.

Сотрудничество стало развиваться и на море. У Сомали вторая по протяженности береговая линия на континенте, расположенная в одном из самых важных с точки зрения судоходства участков. Страну омывает Индийский океан, а через Баб-эль-Мандебский межконтинентальный пролив есть выход в Красное море и к Суэцкому каналу, который ведет к Турции.

Также часть знаменитого пути вокруг мыса Доброй Надежды проходит вдоль сомалийских берегов. Турецкая компания Albayrak утверждала, что на перечисленные маршруты приходится до 60% мировой торговли. Данный конгломерат с 2012 года инвестирует в порт Могадишо — единственный в стране источник занятости и дохода.

Изначально власти Сомали согласились, что Albayrak восстановит и модернизирует морскую гавань. Согласно условиям договора, 55% выручки пойдет правительству, а оставшиеся 45% — конгломерату.

«Экспорт наших сомалийских братьев в Турцию, Восточную Африку и в Европу увеличится, что станет важным вкладом в повышение уровня благосостояния», — отмечали в Albayrak.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

В сентябре 2014 года управление портом Могадишо полностью передали турецкой компании, которая механизировала погрузочно-разгрузочные работы, чем повысила долю контейнерных перевозок и увеличила товарооборот. Однако Albayrak уволила сотни грузчиков и уборщиков, что вызвало волну протестов, поскольку сократили необразованных сотрудников, которые не понимали, как работать с новым оборудованием.

«Носильщики в порту Могадишо перевозили грузы на спине. У них вообще нет образования. Мы благодарим президента Турции Эрдогана, но и предупреждаем его от того, чтобы сделать этих бедных людей безработными», — заявлял один из сотрудников гавани.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Спустя шесть лет, в октябре 2020-ого, правительство Сомали подписало соглашение, которое предоставило Albayrak новое 14-летнее разрешение на управление портом Могадишо. Таким образом, Анкара завладела выгодным экономическим активом и механизмом, позволяющим при неудобном для республики стечении обстоятельств влиять на ситуацию в африканской стране через поддержку властей или иных политических сил.

Благодаря управлению портом Турция закрепилась в Сомали не только экономически, но и военно-политически, поскольку для охраны и защиты морской гавани потребовались высококвалифицированные специалисты.

Однако действия Анкары, на первый взгляд нацеленные на улучшение жизни в африканской стране, не все восприняли исключительно положительно. В реальности против распространения турецкого влияния выступила экстремистская группировка «Аш-Шабаб», главная цель которой — избавить Сомали от «неверных».

В октябре 2011-ого, когда студенты вместе с родителями выстроились в очередь у здания министерства образования, чтобы зарегистрироваться для получения стипендий, предлагаемых турецким правительством, на улице подорвался террорист-смертник. Погибли более 100 человек, в том числе женщины и дети.

В октябре 2017-ого боевики группировки совершили двойной теракт в столице с более чем 500 жертвами. В ООН смертоносные нападения назвали «беспрецедентными», а в правительстве Сомали  — «национальной катастрофой». Президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед объявлял трехдневный национальный траур.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Непрекращающиеся теракты подсказали Турции новые пути сотрудничества. На этот раз через сферу безопасности. Хотя в 2012 году Анкара уже выделяла деньги на модернизацию сомалийской армии и даже подготавливала полицейских, предпринятые меры не улучшили ситуацию.

В 2017 году Турция открыла крупнейшую военную базу и оборонный университет в Могадишо, чтобы обучить африканских солдат. Строить объект площадью в 400 гектаров начали еще в 2015-ом. Потратили приблизительно 50 миллионов долларов.

Изначальный план — подготовить более 10 тысяч солдат. При этом одновременно обучать собирались около тысячи сомалийцев, а Анкара теперь уже официально размещала военных.

С момента создания в лагере TURKSOM не только тренируют вооруженные силы африканской страны, но и предоставляют необходимое оборудование для береговой охраны и военно-морского флота.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Анкара действует в рамках так называемого «Пакта по вопросам безопасности» для Сомали, принятого международным сообществом на Лондонской конференции в мае 2017 года. Согласно документу, к 2020 году должны быть сформированы сухопутные силы, а к 2026 — спецназ, ВВС и флот.

Однако уже в апреле 2019 года выпустили первый пехотный батальон, а к сентябрю 2020-ого еще пять обучили как в лагере TURKSOM, так и в Турции. Ожидается, что шестой и седьмой батальоны завершат обучение в период с января по июнь 2021 года.

На военной базе присутствует региональная миротворческая миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), на которую нападали боевики «Аш-Шабааб», поскольку большинство ее персонала и солдат не мусульмане. Лагерь TURKSOM предложил альтернативу — тренинги, проводимые мусульманами, с целью собрать национальную армию.

Так военная база стала очередным символом, который Анкара использовала для демонстрации расширяющегося экономического и геополитического присутствия.

«В течение многих лет Турция проводит военную подготовку офицеров многих стран Африканского союза (АС), включая Сомали. Принимать и обучать их каждый раз в Турции стало очень дорого», — отмечал эксперт из стамбульского аналитического центра BILGESAM Хасан Озтюрк.

В мае 2019 года посольство Турции в Сомали постом в официальном Twitter-аккаунте непреднамеренно раскрыло истинные мотивы Анкары.

«Под эгидой посольства компания Albayrak предоставила продукты питания для национальной полиции во время Рамадана», — говорится в публикации.

Турецкий конгломерат, который уже управляет портом Могадишо, проводит собственные проекты в Сомали «под эгидой посольства». Ответ на вопрос, почему обычная на первый взгляд компания выступает от лица республики, кроется в коррупции.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Albayrak принадлежит довольно знаменитой семье Албайрак, которая связана с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), возглавляемой Эрдоганом. Конгломерат владеет медиагруппой, включающей телеканал, радиостанцию, газету и шесть журналов, и холдинговыми компаниями, связанными со строительством, промышленностью, логистикой, обслуживанием и туризмом.

Посольство же лишь подтвердило, что Турция через МИД и дипломатов расширяет влияние республики за рубежом. Однако на гуманитарной и экономической помощи, а также и на обучении иностранных военных Турция не остановилась.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, анонсируя в феврале 2021 года 10-летнюю национальную космическую программу, заявил, что ближайшая цель страны — Луна. Проект обойдется как минимум в миллиард долларов и потребует строительства ракетной стартовой площадки в Сомали.

Турция установит контакт с естественным спутником Земли в два этапа. Сначала Анкара планирует совершить «жесткую посадку» (без средств уменьшения скорости) с помощью гибридной ракеты национального производства, которую выведут на орбиту в 2023 году или к 100-летнему юбилею республики.

Второй этап — «мягкая посадка» в 2028 году. Для этого задействуют шаттл, который исследует Луну. Однако правительство до сих пор избегало вопросы как о стоимости программы, так и о ее дальнейшем развитии.

Согласно предварительным расчетам турецких властей, создание и содержание космодрома обойдется в более чем 350 миллионов долларов. Анкара также намерена выделить 150 миллионов долларов грантов на изучение астрофизики, чтобы профинансировать исследования и разработки национальных университетов.

Для осваивающих космос держав логика строительства ракетной площадки в Сомали ясна. Например, Франция в 1960 годы также хотела использовать территорию восточноафриканского государства для размещения космодрома из-за близости к экватору и, соответственно, меньших затрат на топливо. Это делает Сомали более подходящей страной для запуска.

Немаловажный фактор — обширные и слабозаселенные территории, благодаря которым можно не беспокоиться о том, куда именно упадут отработанные ступени или обломки аварийных ракет.

Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым отмечал, что программа поможет Анкаре не только продвинуть собственные технологии, но и инвестировать в сектора, которые сделают республику более конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Действия Анкары в Cомали на протяжении последних десятилетий и помощь в политических, экономических, культурных, образовательных и международных вопросах сделали Турцию одним из важнейших партнеров Могадишо. Однако есть и последствия сотрудничества, ведь Анкара ускоренными темпами расширяет присутствие в чужой стране.

Начав с миротворческих операций, Турция обозначила первостепенные задачи внешней политики — спасение «братского сомалийского народа» и привлечение всеобщего внимания к бедам Сомали. Действительно, при контактах с африканскими партнерами Анкара предпочитает позицию «друга» и даже «брата». Турецкие политические лидеры повторяют тезис, что у республики отсутствует колониальное прошлое, но сохранились тесные культурно-исторические связи с африканскими, точнее мусульманскими странами.

«Наш подход к Африке никогда не был и не будет таким, как у колонизаторов, пришедших сюда позже. Во всех своих отношениях с Африканским континентом мы берем за основу взаимоуважение и принцип «выиграй-выиграй»», — заявлял Эрдоган.

По информации республиканского МИД, президент посещал Алжир, Джибути, Чад, Эфиопию, Марокко, Кот-д'Ивуар, Габон, Гамбию, Гвинею, Ливию, Египет, Мавританию, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сомали, Судан, Тунис. Причем во всех перечисленных африканских странах ислам — преобладающая религия.

И в Сомали под словом «братский» Анкара подразумевает мусульманский народ — турецкое руководство завоевывает доверие местных жителей именно с акцентом на религиозной близости стран. Пройдя путь от помощника, выбравшего благовидную цель для прикрытия, до полноценного партнера, Турция сумела основательно закрепиться в Сомали. Причем в совершенно разных сферах и с материальной выгодой.

Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

Космодром же и без лагеря TURKSOM позволит республике максимально расширить военное присутствие в расположенном у экватора государстве. Анкара уже оказывает как политическое, так и экономическое влияние в рамках основной цели занять позицию лидера исламского мира.

Турция обязана не только помогать сомалийцам для подтверждения этого статуса, но и укреплять влияние среди мусульманских стран. Активность республики также объясняется стремлением добавить Анкаре политического веса на мировой арене, в частности, в ООН и других международных организациях.

Турция заручилась поддержкой африканских стран, которые составляют почти треть Генеральной Ассамблеи организации, и получила непостоянное членство в Совете безопасности в 2009–2010 годы. Однако «право вето», позволяющее отвергать проект любой резолюции, вне зависимости от уровня поддержки, есть лишь у постоянных членов Совбеза — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Республику такое положение дел не устраивает, о чем регулярно говорит президент Эрдоган.

В сентябре 2020-ого турецкий лидер, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что международное сообщество — больше, чем пять постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето. По его мнению, СБ необходимо реформировать и превратить Стамбул в региональный центр международной организации. Заручаясь поддержкой «партнерских» стран, таких как Сомали, Эрдоган приближается к цели обозначить влияние республики и добиться политического лидерства на международных площадках.

Космодром в данном случае — очередная ступень на этом пути. Прежде всего, комплекс сооружений позволит расширить военное присутствие в Сомали. А далее, по расчетам Турции, республика присоединится к трем странам мира, которым удалось успешно прилуниться — США, России и Китаю. Все они также являются постоянным членами СБ ООН.

Новости партнеров