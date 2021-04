Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

В конце февраля международные издания сообщили о намерении Турции построить космодром в рамках национальной космической программы, рассчитанной на ближайшие десять лет. Однако не на территории республики, а в Африке. Президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал амбициозный план — добраться до Луны через Сомали.

В рамках проекта «Сети влияния» международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему политически нестабильное Сомали, где действует экстремистская группировка «Аш-Шабаб», стало ключевым звеном турецкой космической программы.

Италия, Великобритания и Эфиопия колонизовали Сомали в XIX веке. Тогда африканцы закупали оружие у Османской империи, чтобы освободить нацию от «христианских захватчиков». В 1960 году разделенные на колонии территории страны снова объединились.

Сомали превратилось в независимую республику под гражданским правительством. В 1998 году экс-министр иностранных дел Турции Исмаил Джем всенародно объявил «политику открытости» в отношении Африки. Республика без вопросов со стороны международного сообщества приступила к расширению гуманитарного, экономического и политического присутствия, в том числе и в Сомали.

В африканской стране продолжалась гражданская война, поэтому только в 2011 году занимавший тогда пост премьера Реджеп Тайип Эрдоган посетил Могадишо. До этого на протяжении 20 лет в Сомали не приезжал ни один турецкий представитель столь высокого ранга.

Анкара под предлогом гуманитарной помощи выделила Могадишо более 200 миллионов долларов, поскольку в стране царил период сильной засухи. Инициатива фактически заложила фундамент для дальнейшего укрепления связей между двумя государствами.

Взаимодействовать с сомалийцев начали также врачи Турецкого Красного Полумесяца и экономисты республиканского агентства по сотрудничеству и координации (TİKA). Анкара выделяла все больше денег. В африканской стране построили школы и больницы, а также восстановили международный аэропорт Аден Адде в Могадишо.

В 2012 году Turkish Airlines стала первой неафриканской авиакомпанией, самолет которой прилетел в Сомали. Регулярное авиасообщение между Анкарой и Могадишо не только соединило государство с остальным миром, но и поспособствовало повышению престижа Турции среди местных жителей.

Сотрудничество стало развиваться и на море. У Сомали вторая по протяженности береговая линия на континенте, расположенная в одном из самых важных с точки зрения судоходства участков. Страну омывает Индийский океан, а через Баб-эль-Мандебский межконтинентальный пролив есть выход в Красное море и к Суэцкому каналу, который ведет к Турции.

Также часть знаменитого пути вокруг мыса Доброй Надежды проходит вдоль сомалийских берегов. Турецкая компания Albayrak утверждала, что на перечисленные маршруты приходится до 60% мировой торговли. Данный конгломерат с 2012 года инвестирует в порт Могадишо — единственный в стране источник занятости и дохода.

Изначально власти Сомали согласились, что Albayrak восстановит и модернизирует морскую гавань. Согласно условиям договора, 55% выручки пойдет правительству, а оставшиеся 45% — конгломерату.

В сентябре 2014 года управление портом Могадишо полностью передали турецкой компании, которая механизировала погрузочно-разгрузочные работы, чем повысила долю контейнерных перевозок и увеличила товарооборот. Однако Albayrak уволила сотни грузчиков и уборщиков, что вызвало волну протестов, поскольку сократили необразованных сотрудников, которые не понимали, как работать с новым оборудованием.

Спустя шесть лет, в октябре 2020-ого, правительство Сомали подписало соглашение, которое предоставило Albayrak новое 14-летнее разрешение на управление портом Могадишо. Таким образом, Анкара завладела выгодным экономическим активом и механизмом, позволяющим при неудобном для республики стечении обстоятельств влиять на ситуацию в африканской стране через поддержку властей или иных политических сил.

Благодаря управлению портом Турция закрепилась в Сомали не только экономически, но и военно-политически, поскольку для охраны и защиты морской гавани потребовались высококвалифицированные специалисты.

Однако действия Анкары, на первый взгляд нацеленные на улучшение жизни в африканской стране, не все восприняли исключительно положительно. В реальности против распространения турецкого влияния выступила экстремистская группировка «Аш-Шабаб», главная цель которой — избавить Сомали от «неверных».

В октябре 2011-ого, когда студенты вместе с родителями выстроились в очередь у здания министерства образования, чтобы зарегистрироваться для получения стипендий, предлагаемых турецким правительством, на улице подорвался террорист-смертник. Погибли более 100 человек, в том числе женщины и дети.

В октябре 2017-ого боевики группировки совершили двойной теракт в столице с более чем 500 жертвами. В ООН смертоносные нападения назвали «беспрецедентными», а в правительстве Сомали — «национальной катастрофой». Президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед объявлял трехдневный национальный траур.

