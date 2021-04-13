Османизация Луны через Сомали: Турция выходит в космос

В конце февраля международные издания сообщили о намерении Турции построить космодром в рамках национальной космической программы, рассчитанной на ближайшие десять лет. Однако не на территории республики, а в Африке. Президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал амбициозный план — добраться до Луны через Сомали.

В рамках проекта «Сети влияния» международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему политически нестабильное Сомали, где действует экстремистская группировка «Аш-Шабаб», стало ключевым звеном турецкой космической программы.

Италия, Великобритания и Эфиопия колонизовали Сомали в XIX веке. Тогда африканцы закупали оружие у Османской империи, чтобы освободить нацию от «христианских захватчиков». В 1960 году разделенные на колонии территории страны снова объединились.

Сомали превратилось в независимую республику под гражданским правительством. В 1998 году экс-министр иностранных дел Турции Исмаил Джем всенародно объявил «политику открытости» в отношении Африки. Республика без вопросов со стороны международного сообщества приступила к расширению гуманитарного, экономического и политического присутствия, в том числе и в Сомали.

В африканской стране продолжалась гражданская война, поэтому только в 2011 году занимавший тогда пост премьера Реджеп Тайип Эрдоган посетил Могадишо. До этого на протяжении 20 лет в Сомали не приезжал ни один турецкий представитель столь высокого ранга.

Анкара под предлогом гуманитарной помощи выделила Могадишо более 200 миллионов долларов, поскольку в стране царил период сильной засухи. Инициатива фактически заложила фундамент для дальнейшего укрепления связей между двумя государствами.

Взаимодействовать с сомалийцев начали также врачи Турецкого Красного Полумесяца и экономисты республиканского агентства по сотрудничеству и координации (TİKA). Анкара выделяла все больше денег. В африканской стране построили школы и больницы, а также восстановили международный аэропорт Аден Адде в Могадишо.

В 2012 году Turkish Airlines стала первой неафриканской авиакомпанией, самолет которой прилетел в Сомали. Регулярное авиасообщение между Анкарой и Могадишо не только соединило государство с остальным миром, но и поспособствовало повышению престижа Турции среди местных жителей.

Сотрудничество стало развиваться и на море. У Сомали вторая по протяженности береговая линия на континенте, расположенная в одном из самых важных с точки зрения судоходства участков. Страну омывает Индийский океан, а через Баб-эль-Мандебский межконтинентальный пролив есть выход в Красное море и к Суэцкому каналу, который ведет к Турции.

Также часть знаменитого пути вокруг мыса Доброй Надежды проходит вдоль сомалийских берегов. Турецкая компания Albayrak утверждала, что на перечисленные маршруты приходится до 60% мировой торговли. Данный конгломерат с 2012 года инвестирует в порт Могадишо — единственный в стране источник занятости и дохода.

Изначально власти Сомали согласились, что Albayrak восстановит и модернизирует морскую гавань. Согласно условиям договора, 55% выручки пойдет правительству, а оставшиеся 45% — конгломерату.

«Экспорт наших сомалийских братьев в Турцию, Восточную Африку и в Европу увеличится, что станет важным вкладом в повышение уровня благосостояния», — отмечали в Albayrak.

В сентябре 2014 года управление портом Могадишо полностью передали турецкой компании, которая механизировала погрузочно-разгрузочные работы, чем повысила долю контейнерных перевозок и увеличила товарооборот. Однако Albayrak уволила сотни грузчиков и уборщиков, что вызвало волну протестов, поскольку сократили необразованных сотрудников, которые не понимали, как работать с новым оборудованием.

«Носильщики в порту Могадишо перевозили грузы на спине. У них вообще нет образования. Мы благодарим президента Турции Эрдогана, но и предупреждаем его от того, чтобы сделать этих бедных людей безработными», — заявлял один из сотрудников гавани.

Спустя шесть лет, в октябре 2020-ого, правительство Сомали подписало соглашение, которое предоставило Albayrak новое 14-летнее разрешение на управление портом Могадишо. Таким образом, Анкара завладела выгодным экономическим активом и механизмом, позволяющим при неудобном для республики стечении обстоятельств влиять на ситуацию в африканской стране через поддержку властей или иных политических сил.

Благодаря управлению портом Турция закрепилась в Сомали не только экономически, но и военно-политически, поскольку для охраны и защиты морской гавани потребовались высококвалифицированные специалисты.

Однако действия Анкары, на первый взгляд нацеленные на улучшение жизни в африканской стране, не все восприняли исключительно положительно. В реальности против распространения турецкого влияния выступила экстремистская группировка «Аш-Шабаб», главная цель которой — избавить Сомали от «неверных».

В октябре 2011-ого, когда студенты вместе с родителями выстроились в очередь у здания министерства образования, чтобы зарегистрироваться для получения стипендий, предлагаемых турецким правительством, на улице подорвался террорист-смертник. Погибли более 100 человек, в том числе женщины и дети.

В октябре 2017-ого боевики группировки совершили двойной теракт в столице с более чем 500 жертвами. В ООН смертоносные нападения назвали «беспрецедентными», а в правительстве Сомали — «национальной катастрофой». Президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед объявлял трехдневный национальный траур.

Pres Farmajo "Today's horrific attack proves our enemy would stop nothing to cause our people pain and suffering. Lets unite against terror. pic.twitter.com/YcMtV5TcOC — Villa Somalia (@TheVillaSomalia) October 14, 2017

Непрекращающиеся теракты подсказали Турции новые пути сотрудничества. На этот раз через сферу безопасности. Хотя в 2012 году Анкара уже выделяла деньги на модернизацию сомалийской армии и даже подготавливала полицейских, предпринятые меры не улучшили ситуацию.

В 2017 году Турция открыла крупнейшую военную базу и оборонный университет в Могадишо, чтобы обучить африканских солдат. Строить объект площадью в 400 гектаров начали еще в 2015-ом. Потратили приблизительно 50 миллионов долларов.

Изначальный план — подготовить более 10 тысяч солдат. При этом одновременно обучать собирались около тысячи сомалийцев, а Анкара теперь уже официально размещала военных.

С момента создания в лагере TURKSOM не только тренируют вооруженные силы африканской страны, но и предоставляют необходимое оборудование для береговой охраны и военно-морского флота.

Анкара действует в рамках так называемого «Пакта по вопросам безопасности» для Сомали, принятого международным сообществом на Лондонской конференции в мае 2017 года. Согласно документу, к 2020 году должны быть сформированы сухопутные силы, а к 2026 — спецназ, ВВС и флот.

Однако уже в апреле 2019 года выпустили первый пехотный батальон, а к сентябрю 2020-ого еще пять обучили как в лагере TURKSOM, так и в Турции. Ожидается, что шестой и седьмой батальоны завершат обучение в период с января по июнь 2021 года.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca; 13 Eylül tarihinde Temel Askerlik Eğitimine başlanan 6’nci Somali Piyade Taburunun yemin töreni Anadolu Kışlasında (Mogadişu) icra edildi.https://t.co/UfpkbgwUET#MSB #TSK pic.twitter.com/LSInZ5alyn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2020

На военной базе присутствует региональная миротворческая миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), на которую нападали боевики «Аш-Шабааб», поскольку большинство ее персонала и солдат не мусульмане. Лагерь TURKSOM предложил альтернативу — тренинги, проводимые мусульманами, с целью собрать национальную армию.

Так военная база стала очередным символом, который Анкара использовала для демонстрации расширяющегося экономического и геополитического присутствия.

«В течение многих лет Турция проводит военную подготовку офицеров многих стран Африканского союза (АС), включая Сомали. Принимать и обучать их каждый раз в Турции стало очень дорого», — отмечал эксперт из стамбульского аналитического центра BILGESAM Хасан Озтюрк.

В мае 2019 года посольство Турции в Сомали постом в официальном Twitter-аккаунте непреднамеренно раскрыло истинные мотивы Анкары.

«Под эгидой посольства компания Albayrak предоставила продукты питания для национальной полиции во время Рамадана», — говорится в публикации.

Under the auspices of the Embassy, Albayrak Company provided food items for catering to the National Police during Ramadan. pic.twitter.com/bH1WwkWFCC — Turkey in Somalia (@TC_Mogadishu) May 16, 2019

Турецкий конгломерат, который уже управляет портом Могадишо, проводит собственные проекты в Сомали «под эгидой посольства». Ответ на вопрос, почему обычная на первый взгляд компания выступает от лица республики, кроется в коррупции.

Albayrak принадлежит довольно знаменитой семье Албайрак, которая связана с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), возглавляемой Эрдоганом. Конгломерат владеет медиагруппой, включающей телеканал, радиостанцию, газету и шесть журналов, и холдинговыми компаниями, связанными со строительством, промышленностью, логистикой, обслуживанием и туризмом.

Посольство же лишь подтвердило, что Турция через МИД и дипломатов расширяет влияние республики за рубежом. Однако на гуманитарной и экономической помощи, а также и на обучении иностранных военных Турция не остановилась.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, анонсируя в феврале 2021 года 10-летнюю национальную космическую программу, заявил, что ближайшая цель страны — Луна. Проект обойдется как минимум в миллиард долларов и потребует строительства ракетной стартовой площадки в Сомали.

Турция установит контакт с естественным спутником Земли в два этапа. Сначала Анкара планирует совершить «жесткую посадку» (без средств уменьшения скорости) с помощью гибридной ракеты национального производства, которую выведут на орбиту в 2023 году или к 100-летнему юбилею республики.

Второй этап — «мягкая посадка» в 2028 году. Для этого задействуют шаттл, который исследует Луну. Однако правительство до сих пор избегало вопросы как о стоимости программы, так и о ее дальнейшем развитии.

Согласно предварительным расчетам турецких властей, создание и содержание космодрома обойдется в более чем 350 миллионов долларов. Анкара также намерена выделить 150 миллионов долларов грантов на изучение астрофизики, чтобы профинансировать исследования и разработки национальных университетов.

Для осваивающих космос держав логика строительства ракетной площадки в Сомали ясна. Например, Франция в 1960 годы также хотела использовать территорию восточноафриканского государства для размещения космодрома из-за близости к экватору и, соответственно, меньших затрат на топливо. Это делает Сомали более подходящей страной для запуска.

Немаловажный фактор — обширные и слабозаселенные территории, благодаря которым можно не беспокоиться о том, куда именно упадут отработанные ступени или обломки аварийных ракет.

Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым отмечал, что программа поможет Анкаре не только продвинуть собственные технологии, но и инвестировать в сектора, которые сделают республику более конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.

Bugün Milli Uzay Programımızın ana hedeflerinden ay görevi çalışmaları kapsamında Arif hocadan bilgi aldık. ST Bakanımız M.Varank, Bak.Yrd F. Kacır, Selçuk Bayraktar ve tüm ekibimizle heyecan dolu bir gün geçirdik.

Azmettik, başaracağız!..@varank @mfatihkacir @Selcuk @DeltavUzay pic.twitter.com/fX7MTqvrrc — Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) February 25, 2021

Действия Анкары в Cомали на протяжении последних десятилетий и помощь в политических, экономических, культурных, образовательных и международных вопросах сделали Турцию одним из важнейших партнеров Могадишо. Однако есть и последствия сотрудничества, ведь Анкара ускоренными темпами расширяет присутствие в чужой стране.

Начав с миротворческих операций, Турция обозначила первостепенные задачи внешней политики — спасение «братского сомалийского народа» и привлечение всеобщего внимания к бедам Сомали. Действительно, при контактах с африканскими партнерами Анкара предпочитает позицию «друга» и даже «брата». Турецкие политические лидеры повторяют тезис, что у республики отсутствует колониальное прошлое, но сохранились тесные культурно-исторические связи с африканскими, точнее мусульманскими странами.

«Наш подход к Африке никогда не был и не будет таким, как у колонизаторов, пришедших сюда позже. Во всех своих отношениях с Африканским континентом мы берем за основу взаимоуважение и принцип «выиграй-выиграй»», — заявлял Эрдоган.

По информации республиканского МИД, президент посещал Алжир, Джибути, Чад, Эфиопию, Марокко, Кот-д'Ивуар, Габон, Гамбию, Гвинею, Ливию, Египет, Мавританию, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сомали, Судан, Тунис. Причем во всех перечисленных африканских странах ислам — преобладающая религия.

И в Сомали под словом «братский» Анкара подразумевает мусульманский народ — турецкое руководство завоевывает доверие местных жителей именно с акцентом на религиозной близости стран. Пройдя путь от помощника, выбравшего благовидную цель для прикрытия, до полноценного партнера, Турция сумела основательно закрепиться в Сомали. Причем в совершенно разных сферах и с материальной выгодой.

Космодром же и без лагеря TURKSOM позволит республике максимально расширить военное присутствие в расположенном у экватора государстве. Анкара уже оказывает как политическое, так и экономическое влияние в рамках основной цели — занять позицию лидера исламского мира.

Турция обязана не только помогать сомалийцам для подтверждения этого статуса, но и укреплять влияние среди мусульманских стран. Активность республики также объясняется стремлением добавить Анкаре политического веса на мировой арене, в частности, в ООН и других международных организациях.

Турция заручилась поддержкой африканских стран, которые составляют почти треть Генеральной Ассамблеи организации, и получила непостоянное членство в Совете безопасности в 2009–2010 годы. Однако «право вето», позволяющее отвергать проект любой резолюции, вне зависимости от уровня поддержки, есть лишь у постоянных членов Совбеза — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Республику такое положение дел не устраивает, о чем регулярно говорит президент Эрдоган.

В сентябре 2020-ого турецкий лидер, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что международное сообщество — больше, чем пять постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето. По его мнению, СБ необходимо реформировать и превратить Стамбул в региональный центр международной организации. Заручаясь поддержкой «партнерских» стран, таких как Сомали, Эрдоган приближается к цели обозначить влияние республики и добиться политического лидерства на международных площадках.

Космодром в данном случае — очередная ступень на этом пути. Прежде всего, комплекс сооружений позволит расширить военное присутствие в Сомали. А далее, по расчетам Турции, республика присоединится к трем странам мира, которым удалось успешно прилуниться — США, России и Китаю. Все они также являются постоянным членами СБ ООН.