Депутат Госдумы Милонов предложил достойную альтернативу отдыху в Турции

Москва, 13 апреля. Развитие внутреннего туризма в России является важной задачей, заявил депутат ГД Виталий Милонов. Он отметил, что деньги разумно вкладывать в путешествия по стране.

В крайнем случае, есть возможность выбора более верного направления для отдыха, сообщил Милонов в интервью «Радио-1». По его мнению, в Турцию не стоит ездить уже два года, а может и пять лет.

Хорошей альтернативой депутат считает отдых на Алтае или Камчатке. Милонов отметил, что недоработки сервиса на черноморском побережье можно исправить благодаря потоку туристов из Санкт-Петербурга и Москвы. Требования путешественников из этих городов подстегнут местных предпринимателей к развитию.

Ранее аналитики АТОР сообщили о самых дешевых российских направлениях для отдыха в апреле. Наиболее популярным оказался отдых в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму.