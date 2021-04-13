Премьер-министр ЦАР сообщил об освобождении города Батангафо от боевиков

Банги, 13 апреля. Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада сообщил, что правительственные войска освободили от боевиков город Батангафо на севере страны.

«От имени президента республики я поздравляю наших солдат и союзников, которые вошли сегодня в Батангафо. Зачистка продолжается, город будет избавлен от бандитов и других иностранных наемников. Так будет везде!» — написал политик в Facebook.

В минувшие выходные армия ЦАР зачистила от радикалов город Кага-Бандоро в центре страны. Населенный пункт считался оплотом боевиков, но теперь он перешел под контроль правительственных сил.

За последние несколько месяцев центральноафриканская армия восстановила безопасность на всей территории страны. Как отметил советник президента ЦАР Валерий Захаров, лишь в отдельных районах остались небольшие группы бандитов, которых скоро нейтрализуют силовики. Теперь основной задачей для властей республики стало развитие государственной экономики.