Белоруссия временно запретила ввоз некоторых товаров Nivea

Минск, 13 апреля. Белорусские власти ввели временный запрет на ввоз и обращение ряда парфюмерно-косметической продукции компании Nivea. Об этом сообщает минздрав страны в Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили нарушения, касающиеся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, и несоблюдения ее срока годности.

По некоторым товарам установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки. Она не содержит данных о наименовании и месте нахождения организации, или название продукции не соответствует ее составу. Это не позволяет полноценно обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверные сведения о приобретаемом товаре.

Всего в процессе анализа было ограничено порядка трех тысяч единиц подобных товаров различных производителей, отметили в белорусском минздраве.

Маркировка товара вводится в целях защиты потребителя от некачественной продукции. Так, на территории России с апреля запустили эксперимент по обязательной маркировке пива. Тем не менее, такое решение может привести к подорожанию пивной продукции, отметил глава управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Ян Витров.