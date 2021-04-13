Иран начнет обогащать уран до 60%

Тегеран, 13 апреля. Власти Ирана намерены повысить уровень обогащения урана до 60%. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики и глава делегации Тегерана на переговорах по ядерной сделке Аббас Аракчи.

Дипломат также сообщил, что Иран намерен установить на ядерном объекте в Натанзе, где недавно произошла диверсия, одну тысячу новых центрифуг IR-6. Они призваны заменить вышедшие из строя IR-1.

Эту информацию Аракчи обнародовал после заявления министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что Тегеран не пойдет на уступки в переговорах по ядерной сделке после атаки в Натанзе.

«Американцы должны знать, что санкции или диверсионные акты не станут для них инструментом в переговорах, эти действия только осложнят им ситуацию», — подчеркнул Зариф.

Затяжной конфликт

11 апреля на объектах по обогащению ядерного топлива и сборке центрифуг в Натанзе произошло отключение электроэнергии. Представители иранского правительства впоследствии заявили, что оно было спровоцировано взрывом. В результате инцидента пострадал представитель атомного агентства республики Бехруз Камальванди.

Ответственность за случившееся Тегеран возложил на израильскую службу разведки «Моссад». Власти Ирана пообещали отомстить организаторам диверсии «на их территории».

Это не первый раз, когда республика повышает уровень обогащения урана на своих ядерных объектах — до этого он был увеличен до 20%. При этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи отмечал, что страна может повысить его до 60%, если увидит в этом необходимость.

Вероятно, таким образом Иран пытается ускорить ход переговоров по возвращению к ядерной сделке, которые стартовали на прошлой неделе и будут продолжены 14 апреля. Главным условием США для выполнения соглашения является полное соблюдение Тегераном всех требований Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом у Ирана есть встречное условие — снятие всех американских санкций с республики.

Именно санкционный режим является камнем преткновения в переговорах двух стран. Штаты не раз подчеркивали, что не станут снимать ограничения с иранцев, пока те не выполнят свою часть соглашения.