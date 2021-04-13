Британцы осудили отправку истребителей на восток Украины

Лондон, 13 апреля. Жители Великобритании не согласны с решением властей об отправке истребителей Typhoon Королевских ВВС в Румынию для «сдерживания» России.

Ранее в британском таблоиде The Daily Mail появилась публикация о миссии по патрулированию воздушного пространства силами шести истребителей Королевских ВВС Великобритании из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. При этом в оборонном ведомстве Соединенного Королевства отмечают, что развертывание носит плановый характер.

Читатели Daily Mail раскритиковали решение британских властей и оставили ряд гневных комментариев под статьей. Большая часть жителей страны пришла к выводу о том, что государство не должно вмешиваться во внутренние дела других стран, в частности, по указке США.

«Это абсолютно не имеет никакого отношения к нашей стране», — пишет Thomas Covenant.