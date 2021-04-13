Британские журналисты сравнили прощальные заявления внуков принца Филиппа

Лондон, 13 апреля. Несомненно оба принца Гарри и Уильям скорбят по почившему дедушке Филиппу, но выражают свое горе совершенно по-разному, пишет британская The Telegraph.

Если бы братья не находились в ссоре, то они наверняка выступили бы с совместным заявлением по случаю смерти принца Филиппа, но вместе этого они опубликовали две разные речи, сообщают журналисты.

Принц Уильям выпустил небольшое обращение, состоящее из 173 слов. В письме он охарактеризовал жизненный путь дедушки одним простым словом — «служба». Принц Филипп посвятил почти 100 лет жизни службам родине, любимой жене и любимой семье. Уильям в своем обращении постарался охватить все стороны своего великого дедушки: вспомнил его наставления, озорное чувство юмора и любовь к приключениям. Особое внимание принц уделил тому, как Филипп поддерживал его после гибели в автокатастрофе его матери и всеобщей любимицы принцессы Дианы.

«Если я пойду, ты пойдешь со мной?» — этими словами герцог Эдинборгский убедил молодого принца следовать за гробом матери на похоронах.

Завершает принц свое заявление словами, которые пресса расценила как выпад в сторону младшего брата. В скандальном интервью американской телеведущей Опре Уинфри принц Гарри заявил, что его старший брат Уильям и отец принц Чарльз «скованы монархией».

«Мы с Кэтрин (супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. — Прим. ред.) продолжим нашу королевскую службу, потому что знаем, что дедушка бы очень этого хотел», — говорится в письме.

Заявление принца Гарри было гораздо более неформальным и тоже содержало в себе скрытые уколы в адрес брата. Герцог Сассекский изначально отказался от официального тона и описал дедушку как «мастера барбекю», «легенду приколов» и «стеба до самого конца». Как и старший брат, Гарри сделал отступление в сторону супруги Меган Маркл и своей семьи. По его словам, дедушка будет занимать особое место в сердцах Меган, их сына Арчи и еще не родившейся внучки.

Подпись: «Per Mare, Per Terram» определенно звучит как выпад в сторону Уильяма, иллюстрируя превосходство над старшим братом. В переводе с латыни данное выражение означает «По морю и по земле» — девиз Королевской морской пехоты Великобритании. После ухода из королевской семьи Гарри лишился права наследования почетного титула генерал-капитана, присуждаемого по традиции герцогу Сассексому. Принц Филипп прошел от начала до конца Вторую мировую войну и не скрывал восхищения британской морской пехотой. При этом Гарри завоевал народную любовь англичан после участия в военных операциях в Афганистане и Ираке.

Британские журналисты уверены, что встреча принцев на похоронной процессии возле гроба покойного супруга Елизаветы II станет одной из последних в их жизнях. Заявления двух членов королевской семьи, действующего и бывшего, только подчеркивают, какими разными путями они отправятся в дальнейшем.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило высказывание писательницы, племянницы русского автора Бориса Пастернака Анны. Журналистка заметила удивительное сходство между судьбами принца Гарри и отрекшегося от престола ради женитьбы короля Эдуарда VII. Он тоже вскоре после свадьбы покинул Англию, и возвращался в Букингемский дворец только на похороны родных вплоть до собственной смерти.