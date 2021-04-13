Лоза резко высказался о современных музыкантах после конфликта Долиной и Вали Карнавал

Москва, 13 апреля. Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал современных музыкантов после конфликта исполнительницы Ларисы Долиной и TikTok-блогера Вали Карнавал.

Долина и Карнавал недавно стали гостьями YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», в котором встречаются знаменитости из разных поколений. Народной артистке РФ предложили оценить пение ее 19-летней оппонентки. В ответ 65-летняя певица заявила, что тиктокерша не попала ни в одну ноту.

В конфликте поколений Юрий Лоза, безусловно, выступает на стороне «старой гвардии». Композитор отметил, что не слушает современных музыкантов и не собирается знакомиться с их творчеством. По словам певца, самым кассовым явлением российской музыки последних лет можно назвать баттл между рэперами Гнойным и Оксимироном. При этом ни один человек, как утверждает Лоза, уже не может вспомнить ничего из этого баттла.

«Это и характеризует сегодняшнюю музыку. <...> То, что создавалось за несколько минут, и живет столько же времени. Есть картина, а есть инсталляция. Что такое инсталляция? Это когда, грубо говоря, человек подошел к двери, накакал и ушел. В музее современного искусства это допустимо», — жестко высказался о современных звездах музыкант в беседе с «Телепрограммой».

Валя Карнавал после конфликта с Долиной напомнила певице, что та сталкивалась с провалами в начале карьеры. Тиктокерша опубликовала видео с молодой Долиной, на котором исполнительница пожаловалась, что представители старшего поколения в советские годы мешали развиваться молодым музыкантам.