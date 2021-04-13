Завод в дагестанском Кизляре десять лет не выплачивает акционерам дивиденды

Махачкала, 13 апреля. Кизлярский электромеханический завод в Дагестане уже около десяти лет не выплачивает дивиденды своим акционерам. В руководстве компании считают, что эти средства целесообразнее направлять на развитие производственных мощностей предприятия.

«Мы около десяти лет дивиденды не платим», — сказал журналистам генеральный директор ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ) Ибрагим Ахматов.

По его словам, ежегодно на выплату дивидендов предприятие способно направлять около 500 миллионов рублей. Однако Ахматов, владеющий контрольным пакетом акций компании, уверен, что эти деньги лучше вкладывать в развитие завода.

«Чистая прибыль нашего предприятия составляет примерно миллиард рублей в год. Оттуда надо 500 миллионов направлять на дивиденды. У меня больше 50% акций КЭМЗ, и у меня есть право принимать решения, не выплачивать дивиденды. Представьте, сколько я со своими акциями мог бы заработать в течение пяти-шести лет. Но я не брал эти деньги, все эти средства идут на развитие предприятия. Акционеры на меня обижаются, но я же себе тоже не беру, почему я должен им платить?» — сказал генеральный директор завода.

Ахматов добавил, что такая политика позволяет предприятию развиваться, не привлекая кредитных средств. Он пояснил, что это его принципиальная позиция, от которой он не намерен отходить.

КЭМЗ — крупнейшее промышленное предприятие в Дагестане. Концерн занимается выпуском гражданской продукции и выполняет заказы оборонной промышленности. Среди гражданских проектов последних лет, реализованных компанией, выделяется производство легкомоторных четырехместных самолетов «МАИ-411».

Ранее ФАН сообщал о планах федеральных властей приватизировать другое предприятие в дагестанском Кизляре. Кизлярский коньячный завод, являющийся поставщиком Кремля, включен в план приватизации до 2022 года.