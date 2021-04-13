Савченко раскрыла правду, за что воюют украинские солдаты в Донбассе

Киев, 13 апреля. Киев наплевательски относится к участникам боевых действий в Донбассе, а также обманывает их с обещанной землей, сообщила бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко.

Савченко рассказала, что украинские военные не получают обещанные Киевом земли, так как местные власти регулярно крадут ее, чтобы продавать иностранцам. А ведь именно за украинские земли воюют солдаты ВСУ в Донбассе.

«Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники боевых действий в Донбассе до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила», — озвучила экс-депутат телеканалу «Наш».

Савченко уточнила, что после Майдана украинцы испытывали оптимизм, и поэтому на войну в Донбассе шло много добровольцев. Однако она уверена, что в этот раз такого не будет. Прошедшие семь лет показали украинцам, что Киеву плевать на участников боевых действий в Донбассе и на людей.

Ранее сообщалось, что Савченко уверена в том, что после войны и после правления Зеленского страну ждут погромы и руины. Телеканал 360tv.ru сообщал, что экс-депутат считает, что, несмотря на смену власти, у Украины нет развития, как у любого другого государства.