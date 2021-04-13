Россиянам рассказали, как выбрать в магазине настоящую органическую продукцию

Москва, 13 апреля. Настоящую органическую продукцию можно отличить по упаковке товара. В первую очередь потребителю необходимо понять разницу в маркировке «эко», «био» и «органика».

Для большинства покупателей эти понятия кажутся одинаковыми по смыслу. Россияне считают, что такой маркировкой обозначают любой полезный продукт. Однако подобный смысл кроется только за приставкой «органик».

«А «эко» и «био» показывают, что этот продукт при его выращивании, упаковке и утилизации не вредит окружающей среде. То есть никакого отношения к качеству продукта эти маркеры не имеют», — рассказал журналист Олег Солнцев в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, непосредственную пользу несут только те товары, которые отмечены маркером «органик» на кириллице, а не латинскими буквами. Таким образом можно понять, что этот продукт восполнит в организме запас витаминов, минералов и других полезных элементов.

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