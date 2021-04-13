Наталия Антонова впервые заговорила о разводе с Вершининым

Москва, 13 апреля. Звезда фильма «На заре туманной юности» Наталия Антонова впервые объяснила, почему бросила мужа Александра Вершинина.

Антонова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала о своем первом браке с коллегой по съемочной площадке Александром Вершининым. Их отношения были похожи на сказку и развивались стремительно. Спустя четыре месяца с момента знакомства они сыграли свадьбу.

Однако брак оказался недолгим. Вскоре после рождения сына Артема актриса почувствовала, что Вершинин ее разлюбил. Сама она занималась ребенком и актерской карьерой, а ему нужна была муза, не обремененная бытом, детьми и личными целями.

«Наверное, наш брак бы сохранился, если бы я не занималась профессией, если бы у меня даже не было детей, я должна была следовать за ним», – рассказала актриса в интервью Корчевникову.

В какой-то момент Вершинин перестал ночевать дома, а она превратилась в истеричную женщину, ждущую мужа у окна. Тогда она и пришла к мысли о разводе.

«Если тебя не любят, надо уходить. Я должна нести счастье и любовь. А если я нелюбима, что я могу нести? Что я могу дать своему ребенку? Теряла себя, я потеряла доверие к этому человеку», – поделилась печальными воспоминаниями Антонова.

Она рассказала, что муж не смогу понять, зачем ей развод. К тому же он знал, что супруга любит его. Сама актриса признает, что разрыв дался ей тяжело, но она не могла допустить, чтобы подрастающий сын видел свою мать несчастной. В эфире передачи она призналась, что впервые говорит о разрыве спустя 19 лет. До этого времени ей было тяжело вспоминать тот период.

В студии «Судьбы человека» часто затрагиваются личные темы, о которых эмоционально трудно вспоминать. Недавно гостем Корчевникова стал Виталий Гогунский, рассказавший о разводе и алиментах на дочь.