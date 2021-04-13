Иммунолог объяснил, останется ли вакцинация от коронавируса в России бесплатной

Москва, 13 апреля. Вакцинацию от коронавирусной инфекции могут внести в национальный календарь прививок, благодаря чему она останется для многих бесплатной.

Определенные категории россиян будут получать вакцину от COVID-19 бесплатно, за счет государства. Об этом рассказал иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов.

«По вакцине от коронавируса у нас есть свое производство, так что ее легче внедрить в национальный календарь прививок», — объяснил специалист в эфире «Радио 1».

Костинов также предположил, что при необходимости круг людей, которым положена прививка от новой инфекции, будет расширяться. При этом на данный момент несколько преждевременно говорить о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь, поскольку острой необходимости в этом нет. Но лучше подготовить все документы заранее, чтобы возможная новая волна не застала врасплох, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве с 14 апреля начнут прививать от коронавируса на дому. Выездная вакцинация стартует на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.