Москва, 13 апреля. Затянувшийся конфликт в Донбассе пока не близится к своему завершению. Киев намерен еще воспользоваться этой ситуацией в своих интересах, полагает журналист Андрей Бабицкий.

Вопрос о готовности Киева осуществить полномасштабное наступление на Донбасс пока что остается открытым, несмотря на обеспокоенность мирных жителей ЛНР и ДНР о возможности такого развития событий. Отмечается, что конфликт на юго-востоке страны длится уже 7 лет.

Такая неопределенность объясняется наличием «большого количества негативных факторов, которые сошлись воедино», отметил Бабицкий. Анализируя данную обстановку, он пришел к выводу, что сейчас Киев провоцирует ситуацию на юго-востоке страны, потому что хочет выставить себя жертвой.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его кураторам с Запада «нужна маленькая проигранная война». Такой сценарий поможет наложить очередные санкции против России и сорвать окончание строительства российского газопровода «Северный поток — 2», резюмировал журналист.

Также недавно Андрей Бабицкий назвал «клоунадой» заявления главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.