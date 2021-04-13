Бьет — значит сядет? Почему 35% жертв домашнего насилия боится просить о помощи



Проблема домашнего насилия актуальна для всех стран мира, это одно из самых часто совершаемых преступлений. Большинство государств пытаются справиться с проблемой с помощью закона о профилактике домашнего насилия. В России такой документ пока еще не принят, но, как заверяют депутаты, он уже на подходе к рассмотрению. У него есть как сторонники, так и противники. Но и те, и другие признают, что проблема домашнего насилия стоит остро и ее надо как-то решать. Как повлияла декриминализация статьи о побоях на ситуацию в семьях? Почему более трети пострадавших не обращаются в полицию? Достаточно ли в России кризисных центров, чтобы помочь пострадавшим? Можно ли оградить членов семьи от агрессора? Эти и другие вопросы обсудили специалисты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

К сожалению, закон о декриминализации домашнего насилия, который был принят в 2017 году, где статья о побоях стала не уголовным преступлением, а административным нарушением, только усугубил ситуацию. По словам адвоката, руководителя Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян, значительная часть правонарушений перешла в латентную форму.

«Что мы увидели после декриминализации? Отношение к этому правонарушению стало еще более терпимым. Преступлений на бытовой теме с 2016 стало в два раза меньше. Но количество привлечений к административной ответственности мы тоже не видим. По сути, все проблемы, которые были до принятия закона, остались и после. Только теперь это не уголовная ответственность, а административная, которая наказывается штрафом», — объяснила юрист.

По убеждению Давтян, когда речь идет о домашнем насилии, необходимо в первую очередь говорить о превенции. Однократные побои в семье, скорее, исключение, чаще всего насилие повторяется из раза в раз. Поэтому полиция, медики и соцслужбы должны работать сообща. И изменение законодательства в сторону ужесточения — это не выход, считает эксперт.

«Сегодня Россия — последняя страна в Европе, где нет закона о профилактике домашнего насилия. Но, поверьте, при ужесточении нынешнего законодательства придется сажать 20–30 тысяч человек ежегодно, именно столько примерно совершается правонарушений. Мы разве всех должны отправить в тюрьму? Это большое заблуждение, что люди, склонные к домашнему насилию, агрессивны со всеми. Это не обязательно маргинальные люди, у них такие сложности и проблемы возникают только дома. А на работе они порядочные», — рассказала она.

Из двух вариантов решения проблемы — контроль правонарушителей мягкой силой или возбуждение уголовных дел — Давтян отдает предпочтение первому. Участник пресс-конференции пояснила, что под мягкой силой подразумевается прохождение психологических программ, запрет на приближение к жертве побоев. Это, по ее мнению, более эффективный путь, нежели тюремное заключение.

«У нас сегодня полиция максиму что может сделать — это провести профилактическую беседу. Получается, человек без специального образования должен убедить другого взрослого человека не бить членов семьи. Другое дело, если бы по решению суда агрессивный человек должен был пройти спецпрограмму с психологом. Практика показывает, что курсы по работе с агрессией работают. У нас человек, получается, под контролем, мы не отправляем его в тюрьму, не маргинализируем, а помогаем. И мы последние в Совете Европы, кто этого не делает. Поэтому превенция — это прямая задача государства», — объяснила адвокат.

Положительный опыт превентивных мер уже есть, поделилась Мари Давтян. В Екатеринбурге работает подобный пилотный проект. Адвокат рассказала, что пока рецидива среди людей, проходящих программу, не было.

Один из сторонников нового документа по профилактике домашнего насилия депутат Госдумы — Оксана Пушкина — в ходе прямого эфира поделилась статистическими данными, которые были собраны год назад при подготовке нового законопроекта о домашнем насилии. Согласно наблюдениям, 90% насильственных действий совершается в пределах квартиры или дома, 77% из них включают одновременно три составляющих: физическое воздействие, психологическое и финансовое давление. Пушкина рассказала, что более трети пострадавших не обращались за помощью. Причины у все были разные: страх, стыд, наличие детей, финансовая зависимость и неуверенность в том, что помощь в итоге будет оказана. На последний фактор депутат обратила особое внимание. Жертв становится больше, когда пострадавшие не верят в то, что правонарушителя постигнет наказание. Депутат также обозначила проблему нехватки кризисных центров.

«Государственных кризисных центров где-то полтора десятка на всю Россию. Их катастрофически не хватает. И пока единственный выход — это частные центры. Мы в Подмосковье открыли три таких центра, и людей там битком. Пока мы не приняли закон о профилактике, где есть понятие «преследование» мучители продолжают вылавливать своих жертв, где бы они ни прятались», — сказала Пушкина.

Законопроект о профилактике домашнего насилия, к слову, уже находится в Совете Федерации. По ее словам, в этом документе учтены все замечания общественности, профильных комитетов и ведомств.

О том, что на данный момент от домашнего насилия нет никакой защиты и помощи, в ходе прямого эфира сказала писательница, маркетолог Маргарита Грачева, которая сама стала жертвой жестокой расправы — муж отрубил ей кисти обеих рук.

«Она (помощь. — Прим. ФАН) есть, когда уже есть труп. У противников нового закона нет никаких конкретных доводов. Закон очень нужен, и он должен быть эффективным. Многие обращаются в полицию, но дело никуда не двигается. А если и двигается, то потом муж или парень становятся еще агрессивней, узнав, что девушка обращалась в правоохранительные органы», — рассказала Грачева.

Участница конференции при этом усомнилась, что в российских реалиях беседы с психологами повлияют на поведение мучителей. Выходом, по ее мнению, могли бы стать охранные ордера. Чтобы с помощью электронных браслетов отслеживались передвижение правонарушителя, и при его приближении к жертве на пульт полиции поступал сигнал.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сейчас основная проблема в том, что закон не выполняется.

«Что в случае с Грачевой, что с другими громкими случаями домашнего насилия, которые широко освещались в СМИ, — это ситуация, когда действующий закон не отрабатывался. Существующее законодательство было проигнорировано или просто неправильно применено к этим людям. И если бы закон торжествовал, то трагедий, похожих на трагедию Грачевой, не произошло бы», — считает депутат.

Относительно особо жестоких случаев и рецидива Милонов не исключил применение таких вынужденных мер, как ужесточение наказания и лишение родительских прав. Однако добавил, что лишение родительских прав должно быть осуществлено с правом пересмотра этого решения в дальнейшем. Поскольку, если человек осознал свой поступок и искупил вину, то навсегда лишать его шанса жить нормальной жизнью не стоит.