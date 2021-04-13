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Россия вскоре полностью обеспечит себя яблоками
pixabay.com  / 
Экономика

Россия вскоре полностью обеспечит себя яблоками

  /   Обновлено: 13 апреля 2021 21:05
В ближайшие пять лет Москва также планирует наладить экспорт яблок и за рубеж.

Москва, 13 апреля. Россия в ближайшие пять лет сможет не только полностью обеспечить себя яблоками, но и наладить их экспорт за границу, сообщает «ПолитПазл».

Всего каких-то семь лет назад главным экспортером данного фрукта была Польша. Польский запретный плод попадал в руки Адамов и Ев в разных уголках Европы, но наибольшим спросом, конечно же, он пользовался в России. Так могло продолжаться и дальше, если бы не одно существенное «но» — Варшава в 2014 году присоединилось к антироссийским санкциям Запада, а Москва в ответ приняла свой пакет контрсанкций, которые в том числе коснулись и сельского хозяйства.

В последние годы Россия очень много сделала для аграрного сектора. В фруктоводстве также были поставлены серьезные рекорды. Ожидается, что в текущем году урожай яблок составит 1,5 миллиона тонн. По словам президента Ассоциации российских садоводов Игоря Муханина, около 80% всех плодов будут товарного назначения, и лишь 20% можно отнести к техническому.

Муханин указал, что сегодня в России выращивается лишь половина от рекомендованной российскими медиками нормы употребления яблок. Оптимальным показателем для страны с таким населением, как в России, являются 3,3 млн плодов. Для достижения такого результата нужно немало времени.

«Задача, поставленная перед нами Минсельхозом, — заложить еще 60 тысяч гектаров садов. Мы это сделаем максимум в ближайшие пять лет. Такая площадь садов позволит полностью обеспечить население страны яблоками», — указал Муханин в интервью изданию «Агроинвестор».

Ранее сообщалось, как Польша вооружает Вооруженные силы Украины патронами и боеприпасами.

россия польша фрукты продукты яблоки
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