Беременная Алекса тайно вышла замуж

Москва, 13 апреля. Выпускница «Фабрики звезд — 4» Александра Чвикова, более известная под псевдонимом Алекса, подтвердила слухи о тайной свадьбе со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.

Певица в Instagram успела несколько раз назвать Дайчева мужем, что спровоцировало слухи о замужестве 32-летней Алексы. В рубрике «вопрос/ответ» знаменитость рассказала о предстоящих родах, своем самочувствии и личной жизни.

Один из фолловеров поинтересовался, означает ли замеченное у тренера обручальное кольцо, что пара поженилась. На этот вопрос Алекса ответила утвердительно, заявив, что их можно поздравить со свадьбой. При этом она не стала делиться подробностями церемонии. Медовый месяц пара планирует уже после рождения ребенка. Молодожены встретят его с малышом и бабушками. Об этом Алекса также сообщила в Stories.

На днях Алекса, находящаяся на девятом месяце беременности, опубликовала в своем профиле трогательные кадры совместной фотосессии с Дайчевым. Артистка во всей красе показала округлившийся живот и нежные объятия с возлюбленным.