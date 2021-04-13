Генпрокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на Невской мануфактуре

Москва, 13 апреля. Прокурорская проверка по факту крупного пожара на предприятии «Невская мануфактура» осуществляется под контролем Генпрокуратуры России.

Правоохранители организовали доследственную проверку по факту возгорания в здании на Октябрьской набережной. Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства и причины пожара, вспыхнувшего на фабрике. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Комплекс зданий Невской мануфактуры был построен еще в XIX веке. В 2001 году его включили в городской перечень вновь выявленных объектов, которые представляют не только историческую, но и научную, художественную или иную культурную ценность.

Крупный пожар, вспыхнувший на мануфактуре, тушат с 12 апреля, сообщал ФАН. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на кровлю соседнего трехэтажного хостела, из него эвакуировали 50 человек. При ликвидации возгорания погиб один сотрудник МЧС, еще трое находятся в больнице.