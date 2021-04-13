Рынок персональных компьютеров стремительно вырос за год

Москва, 13 апреля. Производители персональных компьютеров и ноутбуков отгрузили 69,9 млн устройств в первом квартале 2021 года. Показатель на 32,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствует предварительная информация аналитического агентства Gartner. Рост, согласно данным компании, оказался самым резким за всю историю наблюдения за рынком на фоне плохих показателей в начале прошлого года, передают «Известия».

Наиболее крупным игроком считается Lenovo с долей около 25,1% (17,5 млн). На втором месте находится HP с 21,4% (14,9 млн), а замыкает тройку Dell с 16,5% (11,5 млн). Корпорации увеличили отгрузки в первом квартале 2021 года на 42,3%, 34,6% и 12,9%, соответственно. Общий глобальный рынок вырос в январе-марте текущего года на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представители крупнейших ретейлеров страны ранее сообщили, что дефицит чипов и прочих комплектующих, может вызвать нехватку ноутбуков и повышение стоимости устройств в России.