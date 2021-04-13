Военный эксперт рассказал, как США превращают Украину в «расходный материал»

Москва, 13 апреля. США отправляют свои военные корабли в Черное море не для того, чтобы поддержать Украину. Военный эксперт Иван Коновалов рассказал, какие цели на самом деле преследует Вашингтон.

Ранее командование ВМС США уведомило Турцию о проходе двух своих кораблей через пролив Босфор в Черное море. Вашингтон объяснил этот маневр желанием продемонстрировать свою поддержку Украине на фоне обострения конфликта на юго-востоке страны.

Коновалов уверен, что американцы на самом деле преследуют другие цели, а Украина при этом исполняет совсем незавидную роль, потому что ее превращают в разменную монету.

«Они используют эту возможность, чтобы держать в напряжении Россию. Им это было нужно, они это получили. А Украина в этом отношении ‒ не более чем расходный материал», — заявил Коновалов.

Он также напомнил, что США систематически отправляют свои боевые корабли за тысячи километров от родных берегов к рубежам российского государства. По его словам, это часть общего с НАТО плана по поддержанию напряженности у морских границ РФ.

«Они приходят, потому что такая задача ‒ постоянно находиться в Черном море кораблям США и НАТО, чтобы поддерживать напряженность в этом регионе», — подытожил Коновалов.

Напомним, что в МИД России назвали решение об отправке кораблей ВМС США в Черное море откровенной провокацией. Там считают, что Вашингтон подобными маневрами пытается играть на нервах у Москвы, передает RT.