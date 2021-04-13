Педофил за конфеты и пряники почти год насиловал сыновей любовницы в Орехово-Зуево

Орехово-Зуево, 13 апреля. Мужчина на протяжении одиннадцати месяцев насиловал двух малолетних сыновей своей любовницы. В качестве приманки он использовал сладости и обещал купить детям часы.

В правоохранительные органы города Орехово-Зуево 11 апреля поступило сообщение от анонимного источника о том, что установленная в подъезде видеокамера зафиксировала половое сношение между ребенком и взрослым мужчиной. Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и вычислили извращенца, которым оказался 43-летний местный житель.

По данному факту следователи СК возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемого задержали. На допросе у следователя он раскрыл свои страшные тайны.

«Примерно год назад мужчина познакомился с местной жительницей, у которой два сына — девяти и десяти лет, — рассказал ФАН источник в полиции. — У женщины не устроена личная жизнь и постоянно меняются ухажеры».

Через некоторое время пара стала любовниками. Особенно импонировал женщине тот факт, что ее новый кавалер по-отечески и с любовью относится к ее детям.

«Как оказалось, мужчина любил проводить время в постели не только с лицами женского пола. Ему очень нравилось заниматься сексом с молоденькими ребятами. Он за конфеты и другие сладости склонял сыновей любовницы к оральному и анальному сексу и обещал им со временем купить часы», — дополнил источник.

Сейчас следователи решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ранее мужчина был судим за кражу и мошенничество.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.