Препарат для лечения коронавируса на основе кефира планируют создать в Израиле

Иерусалим, 13 апреля. Израильские ученые впервые разработали лекарства-кандидаты на основе молекул, полученных из пробиотического кефирного йогурта.

Новые препараты можно использовать для борьбы с патогенными бактериями при лечении коронавирусной инфекции. Сотрудники Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, как ферментированные молоком пробиотики могут защитить организм от инфекции и помочь иммунной системе.

В ходе экспериментов ученые продемонстрировали, что молекулы, секретируемые кефиром, смогли значительно сократить активность холерного вибриона, вызывающего развитие холеры. Дело в том, что антибактериальных эффект молекул, полученных из кисломолочного продукта, основан на нарушении межклеточных связей бактерий. В будущем это позволит применять новые препараты против вирусов, устойчивых к антибиотикам.

Ранее ученые обнаружили в Африке коронавирус с большим количеством мутаций. Новый вариант инфекции открыли у путешественников, которые вернулись из Танзании.