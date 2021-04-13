Россиянам рассказали, как определить проблемы с сердцем по фигуре

Москва, 13 апреля. Проверить, есть ли у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой, можно при помощи сантиметровой ленты. Об этом рассказала теледоктор Елена Малышева.

Размер талии и ее обхват могут указать на проблемы с сердцем, заявил профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с Малышевой в эфире передачи «Жить здорово!» на телеканале «Россия-1». По словам эксперта, если у женщины есть живот, то у нее может присутствовать висцеральный жир. Он увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок к этому, Продеус рассказал об опасности подкожного жира.

«Этот жир опасен. Для меня, как для иммунолога, он опасен тем, что является причиной воспалительного ответа. У человека с хроническим воспалением заболевание будет течь быстрее и хуже. И пример этому показала коронавирусная инфекция», — добавил профессор.

Допустимыми показателями являются знаменитые 90*60*90, где обхват груди может быть 100 сантиметров, рассказала Малышева. В талии должно быть менее 80 сантиметров, а в бедрах снова 100.

Употребление воды без правильного питания и физических нагрузок будет бесполезно для снижения лишнего веса. Как сообщалось ранее, об этом рассказала диетолог Светлана Титова.