Зеленский и Макрон встретятся в Елисейском дворце 16 апреля

Париж, 13 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце.

Встреча пройдет 16 апреля. Об этом сообщили во французской газете Le Figaro со ссылкой на источник в администрации Макрона.

«Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне роста напряженности на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границе», — завили в издании.

Ранее о предстоящей поездки Зеленского во Францию сообщил посол страны на Украине Этьен де Понсен. В качестве главной цели визита он назвал встречу президента Незалежной с Макроном один на один.