Производство «Спутника V» в Италии планируют начать в ближайшие месяцы

Рим, 13 апреля. Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут начать уже в ближайшие несколько месяцев.

Старт производства препарата от коронавируса в ближайшее время ожидает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Вакцину будут выпускать на итальянском заводе Adienne.

До этого сообщалось, что меморандум о сотрудничестве по проведению испытаний препарата «Спутник V» подписали Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Итальянские ученые будут проверять возможность сочетания российской вакцины с другими препаратами.