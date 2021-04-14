Чего боится Байден, или Три повода для звонка Путину. Колонка Армена Гаспаряна

В истории звонка [президента США Джо] Байдена [президенту России Владимиру] Путину есть два очевидных фактора и третий, выражаясь языком разведки, представляющийся двойным дном. Давайте начнем с очевидных причин.

Соединенные Штаты были, конечно, категорически не готовы, что Россия «вдруг» объявит Вашингтон своим противником и скажет:

«Да пожалуйста, давайте, отключайте нас от SWIFT (международной межбанковской информационно-платежной системы. — Прим. ФАН), не очень-то и хотелось. У нас давным-давно есть своя внутренняя платежная система, это будет отличная возможность ее и дальше развивать. А если вы настолько невменяемые, живите в этом состоянии сами».

Тут, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Терять деньги американцам категорически не хочется. Кроме того, в Госдепартаменте США сидят не совсем умственно альтернативные люди, которые прекрасно понимают, что до края ситуацию доводить не нужно. Повышая ставки в этой игре, нужно все-таки уметь вовремя останавливаться. Видимо, именно этот момент наступил для США сейчас. Поэтому Байдену так внезапно потребовалась встреча в ближайший месяц с российским лидером на какой-то сопредельной территории, чтобы обсудить все сложные вопросы.

Тут, конечно, есть две развилки. Следствием этого будет либо новая «разрядка» со всеми вытекающими последствиями, либо ситуация ухудшится просто до невозможности. Полагаю, ко второму варианту не готовы абсолютно все.

Чего испугался Байден

Второй момент, который заслуживает внимания, — это, конечно, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны нашей так называемой внесистемной оппозиции. У них же есть мемчик определенный, используя нормальный литературный язык, его можно сформулировать как «российская власть (якобы чего-то там) испугалась». Они этот мемчик любят использовать по любому поводу. Но за вторник мы с вами так и не дождались не то что использования этого словосочетания по отношению к Байдену, но даже хотя бы сколько-нибудь близкого синонимического ряда по отношению к поведению хозяина Белого дома.

И это тоже абсолютно понятно: война войной, а грант по распорядку. Кусать руку дающего наша оппозиционная публика категорически не готова.

Киевские мечты о НАТО

А третий вариант — это, повторю, то, что языкам разведки можно назвать двойным дном. Эта история связана уже с Украиной, потому что ходят слухи, что Верховная рада хочет побыстрее принять закон о размещении баз НАТО на украинской территории. Речь, судя по всему, идет о трех базах: одна военно-морская и две сухопутные. В случае присутствия НАТО в регионе Украина будет стараться под сурдинку каким-то образом решить вопрос с Донбассом, хотя это вообще в чистом виде утопия, если даже вспомнить хотя бы выводы экспертов Пентагона. Но Украина, вернее не сама Украина, а ее нынешнее политическое руководство, категорически не умеет просчитывать ситуацию хотя бы на полшага вперед. Поэтому в Киеве искренне полагают, что для них НАТО — это панацея. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, тогда стремление Байдена к переговорам — это попытка оттянуть время, чтобы дать возможность Украине подготовить и принять все необходимые законопроекты.

Не знаю, какая из этих историй является наиболее правдоподобной. Пока мы с вами на утро 14 апреля можем констатировать факт: в Вашингтоне прекрасно понимают, что есть красные линии, которые преступать не следует, и это вполне положительный аспект.

Другой вопрос — радоваться особенно нечему. Ситуация действительно сложная, но некая надежда на здравый смысл американцев у нас еще есть. При этом, конечно, нет ни малейшей надежды на здравый смысл в рядах внесистемной российской оппозиции. Но тут, полагаю, даже самые квалифицированные врачи-психиатры ничего сделать не смогут. Здесь, что называется, вариант безнадежный. А так да, как говорится, будем следить за развитием событий.