Петербурженка умерла, не дождавшись помощи врачей городской больницы №26

Медики городской больницы на улице Костюшко в Петербурге оказались в центре скандала после многочисленных жалоб и смерти пациентки. На петербургскую больницу №26 родные подали в суд из-за гибели недообследованной женщины. Она обращалась к врачам, но, по мнению экспертов, не получила должной медицинской помощи. Спустя много месяцев после скитаний по кабинетам и другим больницам петербурженка Людмила Калита умерла. Корреспонденты ФАН разбирались, почему женщина так долго мучилась, но так и не получила помощь от врачей.

Как стало известно ФАН от близких родственников, Людмила Калита умерла в августе 2020 года, ей было 64 года. Медики заключили, что причиной смерти стала интоксикация и онкология репродуктивного органа.

При жизни акушер-гинеколог поставил женщине диагноз, связанный с образованием кисты, и направил ее на операцию в 26-ю городскую больницу на улице Костюшко. Там после осмотров и приемов у акушера-гинеколога и консультации с заведующей гинекологическим отделением назначили операцию.

В феврале 2019 года пациентку прооперировали, несмотря на то, что до этого она просила обследовать ее у врача-онколога. Врачи тогда заверили ее, что в этом нет необходимости, потому что речь идет об обычной кисте без каких-то особенных отклонений. После операции врачи больницы направили биопсийный материал на гистологическое исследование, а пациентку выписали из больницы.

Пациентка заверяла родственников, что, когда она пришла за результатами гистологических исследований кисты женских органов, врачи их не нашли и внесли в выписку результаты, озвученные кем-то доктору по телефону. Важно, что тогда медик указал, что в результате исследований злокачественных образований выявлено не было.

«Можно предположить, что на тот момент результат гистологических исследований по кисте либо не делался, либо был утерян, так как само заключение медики не видели, а результат был вписан со слов сотрудников по телефону», — рассказал корреспонденту ФАН юрист семьи Александр Авчинников.

В мае 2019 года Людмила Калита почувствовала себя плохо — у женщины болел живот. В другом регионе врачи поставили ей диагноз — хронический гастрит. Лечение не помогало, Людмилу несколько раз госпитализировали то с гастритом, то с панкреатитом в новомосковскую клиническую больницу. И только там врачи после операции сделали серию анализов, по результатам которых у пациентки диагностировали злокачественное новообразование брюшной полости, забрюшинного пространства. Затем последовали дополнительные анализы и обследования, которые подтвердили тяжелое онкологическое заболевание.

В августе 2019 года Людмила вернулась в Петербург и в 26-й горбольнице забрала образцы биоматериала, который местные врачи взяли во время операции в феврале. Она хотела узнать, можно ли было на тот момент диагностировать онкологию и отправила образцы на независимую экспертизу в РНЦРХТ имени академика Гранова.

«28 августа 2019 года РНЦРХТ имени академика Гранова с учетом предыдущих исследований было выдано заключение — серомуцинозный рак яичника с метастазом в брюшину. Следовательно, на основании вышеизложенного можно сделать однозначный вывод, что ГБУЗ «Городская больница №26», проводя гистологическое исследование материала, допустило ошибку в исследованиях и диагностике, а далее — и в самом диагнозе, а именно несвоевременно было выявлено онкологическое заболевание и проведено неправильное лечение пациента. Данные обстоятельства повлекли резкое ухудшение здоровья пациента и распространение заболевания по всему организму», — указал Авчинников.

Юрист семьи уверяет, что медики 26-й больницы допустили ряд нарушений в обследованиях и диагностике. Из-за этого пациентка была недообследована и не оказалась на приеме у профильных врачей-специалистов. Отдельную проверку провел комитет по здравоохранению Правительства Петербурга. Ее результаты говорят о том, что врачи даже не интересовались жалобами пациента и другими играющими роль при постановке диагноза обстоятельствами.

Многочисленные жалобы еще при жизни Людмила Калита направила в 26-ю больницу на Костюшко, прокуратуру и комздрав. Женщина просила разобраться в ситуации и выяснить причины халатности врачей. Чиновники комитета правительства провели проверку и нашли много нарушений. Все эти документы легли в основу иска в суд, который сейчас разбирается в истории, закончившейся гибелью Людмилы.

Согласно данным московского районного суда Петербурга, дело о смерти женщины поступило 16 октября 2020 года. Истцом признана дочь погибшей женщины — Руслана Калита, а ответчиком — ГБУЗ «Городская больница №26». На момент публикации статьи состоялось пять судебных заседаний, последнее из которых прошло 25 февраля. В настоящее время судья Оксана Лифанова приостановила производство по делу, назначив проведение экспертизы.

По данным агентства, московский районный суд назначил дополнительную независимую судебно-медицинскую экспертизу. Ее проведет бюро главной судебно-медицинской экспертизы при ФМБЦ имени Бурназяна в Москве. Его специалисты должны подтвердить, что взятые в феврале 2019 года биологические образцы содержат следы онкологического заболевания.