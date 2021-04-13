Белоруссию настигла третья волна коронавируса

Минск, 13 апреля. Рост заболеваемости коронавирусом в Белоруссии говорит о начале третьей волны пандемии. Пресс-служба минздрава страны прокомментировала сложившуюся ситуацию.

В Минске и других регионах регистрируются все новые и новые случаи заражений COVID-19, отмечаются и тяжелые варианты развития заболевания. Санитарно-эпидемиологической службе Белоруссии поручены работы по расследованию каждого нового случая и выявлению контактов первого уровня. Осуществляется контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических мер на предприятиях.

Минздрав страны сообщил о продолжении процесса вакцинации населения: к 12 апреля число привитых первой дозой вакцины составляет 129 899 человек. Всего с начала пандемии жертвами новой коронавирусной инфекции в Белоруссии стали 2363 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как избежать третьей вспышки коронавируса в России. По ее словам, основой основ являются уже во многом привычные противоэпидемические меры.