Возвращение принца Гарри в Лондон без Меган Маркл повторяет историю 70-летней давности

Лондон, 13 апреля. Возвращение принца Гарри в Лондон после смерти его дедушки принца Филиппа напоминает судьбу герцога Эдварда, который пережил кончину короля Георга VI.

Писательница и журналист Анна Пастернак, племянница известного русского писателя, вспомнила историю герцога Виндзорского Эдварда. Он так же, как и принц Гарри, отрекся от всех привилегий королевской семьи и права на престол ради жизни с супругой Уоллис Уорфилд. Однако он покинул Букингемский дворец в статусе отрекшегося от престола короля Великобритании Эдуарда VII.

Желание жениться на дважды разведенной Уорфилд заставило Эдварда отречься от короны в пользу своего брата Джорджа и покинуть Англию на много лет. Известие о смерти Георга VI также застало его в США, как и его потомка Гарри. Он отправился на родину один.

Стоит отметить, что супруги двух бывших членов королевской семьи совершенно не похожи по характеру, подчеркивает Пастернак. В отличие от Меган Маркл, Уорфилд сразу поняла, почему ее отказываются принимать в монарший круг. Она никогда не пыталась раздувать скандалы в прессе по этому поводу. За 15 лет в эмиграции влюбленные ни разу не пытались настроить общественность против королевской семьи, а сам Эдвард продолжал служить Великобритании в качестве губернатора Багамских островов.

Несмотря на достойную жизнь герцога Виндзорского в эмиграции, королева-мать Елизавета так и не смогла его простить. После смерти принца Джорджа она не вышла поговорить со старшим сыном. До самой смерти бывший король приезжал на родину только на похороны близких. Пастернак отмечает, что грехи принца Гарри и его супруги перед Елизаветой II гораздо более серьезны, чем просто женитьба на разведенной женщине. Она надеется, что герцог Сассекский сделает все, чтобы не повторить печальный финал истории 70-летней давности.

Ранее стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию после известия о смерти герцога Эдинбургского Филиппа. Как отмечает британская пресса, Гарри может воспользоваться возможностью встретиться со своей семьей после года жизни за границей и примириться с родственниками. Особенно серьезную обиду, как отмечает пресса, на Гарри затаил его брат принц Уильям.