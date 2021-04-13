«Красная звезда» раскрыла цель проведения учений НАТО Defender Europe — 2021

Москва, 13 апреля. НАТО проведет весной и осенью крупнейшие за последние 30 лет военные учения в Европе, пытаясь в очередной раз продемонстрировать свое единство в отражении надуманных угроз.

Прошлогодние учения НАТО Defender Europe — 2020 завершились, едва начавшись. Обозреватель «Красной звезды» Алексей Михайлов отметил, что «высокотехнологичная и инновационная» армия США не может проводить учения в условиях пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19, а единство НАТО легко разбивается карантинными мерами, введенными в Европе.

Весной Альянс сделает еще одну попытку. Масштаб учений впечатляет: 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники стран НАТО и государств-парт­неров. Основные действия развернутся в Причерноморье и в Прибалтике, что ясно показывает подготовку блока к войне с Россией.

Алексей Михайлов напомнил, как в 1983 году масштабные учения НАТО Reforger чуть не спровоцировали ядерную войну. Тогда советское руководство восприняло маневры натовских войск за подготовку к войне и начало приводить в состояние повышенной боевой готовности стратегические ядерные силы. Альянс рискует снова «заиграться».

«Запад фактически взял курс на преднамеренную эскалацию военно-политической напряженности вблизи границ Российской Федерации, развертывая войска и силы НАТО в регионе Черного моря на фоне резкого обострения обстановки на юго-востоке Украины», — подчеркнул автор.

Военный и политический деятель Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что НАТО использует политику двойных стандартов, когда упрекает Россию за перемещение войск на собственной территории, одновременно упрекая ее за беспокойство по поводу стягивания войск Альянса к своим границам.

Руководство НАТО даже не скрывает, что грядущие учения посвящены отработке вооруженного противостояния с Россией. Об этом, как сообщил телеканал 360tv.ru, рассказал в эфире украинского телевидения представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.